Deze gadget maakt draadloze Apple CarPlay eindelijk betrouwbaar (met exclusieve kortingscode) (ADV)

Heb jij wel Apple CarPlay, maar ben je helemaal klaar met dat kabeltje dat je steeds eerst moet aansluiten voordat je de weg op kan? Met de Buddi Play 3 maak je eenmalig verbinding, waarna je iPhone altijd direct én draadloos contact maakt met je schermpje. En dat doet-ie razendsnel en betrouwbaar.

Buddi Play 3: compact, stabiel en razendsnel

Tegenwoordig hebben de meeste nieuwe auto’s de mogelijkheid om draadloos verbinding te maken met Apple CarPlay. Heb jij nog een oudere auto en moet je altijd je iPhone eerst aan een kabeltje hangen? Dan wil jij de Buddi Play 3 in huis halen. Je sluit deze kleine ‘stick’ aan op de usb-poort van je auto, waar je normaal het kabeltje naar je iPhone in zou steken.

Het apparaatje is verkrijgbaar bij gsmpunt voor 99,95 euro, maar we hebben een exclusieve kortingscode voor je geregeld! Vul tijdens het afrekenen de code IPHONED-PLAY in en je ontvangt 10 procent korting. Deze code is nog geldig tot en met 1 januari 2027. We vertellen je hieronder alles over waarom je deze dongle in je auto moet hebben.

Kleiner dan ooit

De Buddi Play 3 is – zoals de naam al doet vermoeden – de derde generatie van deze populaire CarPlay-dongle. De voorgangers waren allebei een stuk groter en moesten ook met een kabeltje verbonden worden met het systeem van je auto. Nu is er een nieuw ontwerp en lijkt de gadget meer op een usb-stick.

Daardoor is hij flink kleiner en valt hij minder op in je dashboard. Bovendien voelt het aluminium moderner en degelijker dan de Play en Play 2, die van plastic zijn.

Installatie is zo gepiept

Het installeren van de Buddi-dongle is bovendien in een mum van tijd gedaan. Het koppelen hoef je slechts één keer te doen, waarna je iPhone altijd automatisch verbonden is met je auto. Goed om te weten is dat-ie zowel een aansluiting heeft voor usb-c- als usb-a-poorten.

Heb je hem in de poort van jouw auto gestoken, ga dan op je iPhone naar Instellingen en zoek CarPlay bij ‘Algemeen’. Selecteer daar Buddi Play 3, controleer of op zowel je iPhone als het scherm van je auto dezelfde koppelcode verschijnt en het is gepiept. Redacteur Sven testte een tijdje geleden deze dongle en geeft in de review aan dat CarPlay in de praktijk binnen enkele seconden na het instappen al op het infotainmentsysteem verschijnt.

Altijd een stabiele verbinding

Goedkopere gadgets van andere merken kunnen nog wel eens haperen. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten als je de weg ergens niet weet. Hoewel de Buddi Play 3 wat meer kost, kan je met deze dongle altijd rekenen op een stabiele verbinding. Dat komt mede doordat de Play 3 ondersteuning heeft voor Bluetooth 5.4 en wifi 6.

Deze standaarden zorgen dus voor een snellere en stabiele verbinding, maar ook lager energieverbruik. Natuurlijk vraagt een draadloze verbinding energie van je iPhone, vooral als je tijdens een lange rit continu muziek luistert en navigeert. De Buddi Play 3 doet daar een minder groot beroep op dan veel andere dongles.

Gebruik de knop om te wisselen tussen telefoons

Rijden er wel eens andere mensen in je auto of deel je hem met collega’s? Normaal moet je dan handmatig de verbinding uitzetten en op de andere telefoon weer opnieuw contact maken. Buddi heeft een handige knop ontwikkeld op het apparaatje, waardoor je met één druk hierop naar het selectiescherm gaat en hier een andere telefoon kiest.

Wat ook handig is, is dat de Buddi Play 3 naast Apple CarPlay ook Android Auto ondersteunt. Heeft je partner een Android-telefoon, dan kan deze ook draadloos gebruik maken van het infotainmentsysteem.

10 procent korting met code IPHONED-PLAY

Normaal heeft de Buddi Play 3 een prijs van 99,95 euro, maar vul tijdens het afrekenen onze exclusieve kortingscode IPHONED-PLAY in en je ontvangt 10 procent korting op je bestelling. Daardoor haal je hem in huis voor 89,95 euro! Deze korting is geldig tot en met 1 januari 2027.

Plaats je jouw bestelling vandaag voor 21.00 uur, dan valt-ie morgen al op je deurmat. Ook krijg je vijf jaar garantie op de Buddi Play 3. Is er binnen die tijd onverhoopt iets mis mee? Gsmpunt lost het voor je op.