iPhone Duo is véél beter dan je denkt (om deze 3 redenen) (ADV)

De iPhone Duo is de eerste vouwbare iPhone van Apple en belooft een compleet nieuwe smartphone-ervaring. Maar wat maakt dit toestel zo bijzonder en waarom zou je hem straks willen kopen? Wij zetten drie redenen op een rij waarom de iPhone Duo zeker het overwegen waard is.

Apple-fans opgelet: deze 3 redenen maken de iPhone Duo het overwegen waard

Apple zet met de iPhone Duo een grote stap in een nieuwe richting. Het toestel is de eerste vouwbare iPhone en combineert het gemak van een smartphone met het grote scherm van een tablet.

Maar waarom is dit nieuwe model het overwegen waard? En waarom zou je hem juist nu aanschaffen? Tijdens de pre-order scoor je de iPhone Duo bij KPN tijdelijk met flink veel voordeel, zo betaal je nu 2.088 euro voor het toestel. Benieuwd wat dit gloednieuwe Apple-toestel allemaal te bieden heeft? Wij zetten de drie belangrijkste redenen voor je op een rij!

1. Met deze iPhone heb je twee apparaten in één

De belangrijkste reden om de iPhone Duo te kopen, is het vouwbare scherm. Dichtgeklapt gebruik je het 5,4-inch buitenscherm, terwijl je na het openklappen beschikt over een groot 7,6-inch display. Dat biedt meer ruimte om video’s te kijken, artikelen te lezen en foto’s te bekijken. Ook websites bezoeken wordt prettiger, omdat je meer informatie tegelijkertijd in beeld hebt.

Het grotere scherm is bovendien handig voor wie onderweg documenten leest, games speelt of regelmatig videobelt. Dankzij het vouwbare ontwerp kun je het toestel in verschillende standen neerzetten, bijvoorbeeld om handsfree een video te bekijken. Daarmee combineert de iPhone Duo het gemak van een smartphone met een schermformaat dat in de buurt komt van een kleine tablet.

2. Multitasken wordt een stuk makkelijker

Een tweede reden om de iPhone Duo te overwegen, is de extra ruimte om meerdere taken uit te voeren. Denk aan informatie opzoeken terwijl je een document leest, foto’s bewerken of aantekeningen maken tijdens een videogesprek. Het grotere scherm maakt dit soort activiteiten overzichtelijker dan op een reguliere iPhone.

Ook de hardware speelt hierbij een belangrijke rol. De A20 Pro-chip is ontworpen voor veeleisende apps, games en AI-functies. In combinatie met de aangepaste software biedt de iPhone Duo daardoor niet alleen voordelen voor entertainment, maar ook voor wie zijn smartphone gebruikt voor werk of studie.

3. Een vernieuwend ontwerp met krachtige hardware

Apple kiest met de iPhone Duo voor een compleet andere vormgeving dan bij eerdere iPhones. Uitgeklapt is het toestel slechts 5,2 millimeter dik en dankzij het vouwbare ontwerp heb je een groot scherm zonder dat je daarvoor een aparte tablet hoeft mee te nemen. Het scharnier en de behuizing zijn ontworpen om het toestel geschikt te maken voor dagelijks gebruik.

Ook de camera’s zijn interessant. De iPhone Duo beschikt over een dubbel 48-megapixelcamerasysteem, waarmee je foto’s kunt maken met zowel de hoofdcamera als de ultragroothoekcamera. Het vouwbare ontwerp biedt bovendien extra mogelijkheden om het toestel neer te zetten tijdens het fotograferen of filmen.

De A20 Pro-chip en het dubbele batterijsysteem maken het geheel compleet en zorgen ervoor dat de iPhone Duo klaar is voor krachtige prestaties en langdurig gebruik.

Waarom de iPhone Duo zeker de moeite waard is

De iPhone Duo heeft drie duidelijke voordelen: het grote vouwbare scherm, de extra mogelijkheden om te multitasken en het vernieuwende ontwerp. Vooral als je veel leest, video’s kijkt of je smartphone voor werk gebruikt, is dit nieuwe Apple-toestel het overwegen waard. En het wordt nog aantrekkelijker aangezien je hem bij KPN tijdelijk met voordeel in huis haalt.

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