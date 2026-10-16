ChatGPT maakt steeds realistischer afbeeldingen: zo haal je er alles uit (ADV)

Met ChatGPT kun je tegenwoordig afbeeldingen maken die nauwelijks van echte foto’s te onderscheiden zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw afbeelding er ook echt realistisch uitziet? Met deze handige tips haal je meer uit de afbeeldingsfunctie van ChatGPT.

Zo maak je realistische afbeeldingen met ChatGPT

Een realistische afbeelding maken met AI is inmiddels een stuk eenvoudiger dan een paar jaar geleden. Je hoeft geen verstand te hebben van fotografie of ingewikkelde beeldbewerkingsprogramma’s om een overtuigend resultaat te krijgen. In ChatGPT beschrijf je simpelweg wat je wilt zien en laat je de afbeelding genereren.

Toch is het verschil tussen een afbeelding die duidelijk door AI is gemaakt en een beeld dat bijna niet van een echte foto te onderscheiden is behoorlijk groot. Het draait namelijk niet alleen om het woord ‘realistisch’ in je prompt. Met een paar slimme aanwijzingen kun je veel meer invloed uitoefenen op het eindresultaat. We leggen uit hoe je dat als beginner aanpakt.

Stap 1: begin niet met één korte zin

De makkelijkste manier om een afbeelding te maken is ook meteen de manier waarop je de minste controle hebt. Als je alleen schrijft ‘maak een realistische foto van een woonkamer’, moet ChatGPT zelf bedenken hoe die woonkamer eruitziet, waar de camera staat, welk licht er is en wat voor soort foto je bedoelt.

Dat kan een prima afbeelding opleveren, maar het resultaat wordt een stuk voorspelbaarder als je de belangrijkste onderdelen zelf beschrijft. Een goede prompt kun je daarom zien als een korte briefing voor een fotograaf. Beschrijf eerst wat er op de foto moet staan en voeg daarna informatie toe over de omgeving, het perspectief, de belichting en de sfeer.

Bijvoorbeeld:

Maak een fotorealistische foto van een moderne woonkamer met een beige bank, een houten vloer en grote ramen. Er staat een kleine salontafel met een paar tijdschriften op. De foto is gemaakt vanaf ooghoogte en wordt verlicht door zacht natuurlijk daglicht dat door de ramen naar binnen valt. De ruimte moet bewoond en natuurlijk aanvoelen, met kleine imperfecties en een realistische inrichting.

Hiermee geef je ChatGPT veel meer houvast zonder dat je een ingewikkelde prompt hoeft te schrijven.

Stap 2: denk na over hoe de foto gemaakt is

Een van de belangrijkste verschillen tussen een echte foto en een typische AI-afbeelding is de manier waarop de camera wordt gebruikt. Een echte fotograaf kiest namelijk bewust een standpunt, een bepaalde afstand en een bepaalde compositie.

Daarom helpt het om in je prompt te beschrijven vanuit welk perspectief de afbeelding gemaakt moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan ‘op ooghoogte’, ‘van bovenaf’, ‘vanuit een laag standpunt’ of ‘close-up’. Ook de afstand tot het onderwerp is belangrijk. Wil je een product duidelijk in beeld hebben, dan kun je vragen om een close-up. Voor een interieurfoto werkt juist een wat bredere compositie beter.

Je kunt daarnaast aangeven of de afbeelding eruit moet zien alsof deze met een smartphone, een professionele camera of bijvoorbeeld een compacte digitale camera is gemaakt.

Voor een alledaagse foto kun je bijvoorbeeld schrijven:

Laat de afbeelding eruitzien als een spontane foto die met een moderne smartphone is gemaakt.

Dat zorgt vaak voor een natuurlijker resultaat dan wanneer je alleen vraagt om een ‘perfecte professionele foto’.

Stap 3: licht maakt een groot verschil

Licht is misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van een realistische foto. In een echte foto heeft licht invloed op schaduwen, kleuren en de manier waarop oppervlakken eruitzien.

Geef daarom aan waar het licht vandaan komt en hoe sterk het is. ‘Zacht ochtendlicht door een raam’ geeft bijvoorbeeld een heel ander resultaat dan ‘fel zonlicht midden op de dag’. Je kunt ook aangeven dat schaduwen natuurlijk moeten zijn. Dat voorkomt dat objecten eruitzien alsof ze los boven een achtergrond zijn geplaatst.

Voor een realistische productfoto kun je bijvoorbeeld schrijven:

Het product wordt verlicht door zacht natuurlijk licht vanaf de linkerkant, met subtiele schaduwen op de tafel en een iets donkerdere achtergrond.

Je hoeft daarbij geen technische kennis van fotografie te hebben. Beschrijf gewoon het soort licht dat je in gedachten hebt

Stap 4: perfectie maakt een afbeelding soms juist minder realistisch

Dit is een detail dat vaak wordt vergeten. Een echte foto is namelijk zelden perfect. Een kamer is niet altijd volledig opgeruimd, een tafel staat niet precies recht en een foto heeft soms kleine verschillen in belichting. AI-afbeeldingen kunnen juist te netjes worden. Alles staat op de juiste plek, oppervlakken zijn perfect schoon en de belichting lijkt bijna te mooi om waar te zijn.

Wil je een natuurlijker beeld, vraag dan expliciet om kleine imperfecties. Bijvoorbeeld:

Zorg voor een natuurlijke, niet-perfecte uitstraling. Voeg kleine gebruikssporen en subtiele verschillen in de inrichting toe, zoals je die in een echte woning zou verwachten.

Gebruik dit wel met mate. Als je te veel nadruk legt op imperfecties, kan de afbeelding juist rommelig worden

Stap 5: vergeet de achtergrond niet

Veel mensen richten hun prompt vooral op het belangrijkste onderwerp. Toch heeft de achtergrond enorm veel invloed op hoe realistisch een afbeelding aanvoelt. Als je bijvoorbeeld een smartphone op een tafel wilt laten zien, beschrijf dan ook de omgeving. Staat de tafel in een woonkamer, kantoor of keuken? Is de achtergrond scherp of juist onscherp? Zijn er andere objecten zichtbaar?

Een goede prompt kan bijvoorbeeld zijn:

Een smartphone ligt op een houten tafel in een moderne woonkamer. Op de achtergrond zijn een bank en een lamp zichtbaar, maar deze zijn subtiel onscherp. De achtergrond moet natuurlijk ogen en niet te perfect zijn.

Door de achtergrond niet volledig leeg te laten, krijgt de foto meer diepte.

Stap 6: je hoeft niet alles in één keer goed te doen

Een groot voordeel van afbeeldingen maken in ChatGPT is dat je niet iedere keer opnieuw hoeft te beginnen. Zie de eerste afbeelding vooral als een eerste versie. Is de compositie goed, maar is het licht te fel? Vraag dan alleen om het licht aan te passen. Staat het onderwerp goed, maar is de achtergrond te druk? Geef dat aan.

Je kunt bijvoorbeeld schrijven:

Houd het onderwerp, de positie en het camerastandpunt hetzelfde, maar maak de achtergrond rustiger en zorg voor zachter natuurlijk licht.

Dat is vaak veel effectiever dan een volledig nieuwe prompt schrijven. Je kunt op die manier stap voor stap naar het gewenste resultaat toewerken.

Stap 7: gebruik ChatGPT ook om je prompt te verbeteren

Je hoeft bovendien niet zelf precies te weten welke woorden je moet gebruiken. Als je een idee hebt, maar niet weet hoe je dit moet omschrijven, kun je ChatGPT eerst om hulp vragen.

Schrijf bijvoorbeeld:

Ik wil een realistische foto maken van een nieuwe smartphone op een bureau. De afbeelding moet geschikt zijn voor een techartikel en eruitzien alsof hij met een echte camera is gemaakt. Kun je mijn idee omzetten in een goede prompt?

ChatGPT kan vervolgens een veel uitgebreidere beschrijving maken. Die kun je gebruiken als basis en daarna verder aanpassen.

Stap 8: een handige opbouw voor je eigen prompts

Als beginner hoef je dus geen ingewikkelde lijst met technische termen uit je hoofd te leren. Houd deze volgorde aan:

Wat moet er op de afbeelding staan? Waar bevindt het onderwerp zich? Vanuit welk standpunt is de foto gemaakt? Hoe ziet de belichting eruit? Welke sfeer moet de foto hebben? Wat moet scherp en wat juist onscherp zijn? Welke details maken de afbeelding natuurlijk?

Een voorbeeld hiervan is:

Maak een fotorealistische foto van een witte smartphone die op een houten bureau ligt in een modern thuiskantoor. De foto is gemaakt op ooghoogte, iets schuin van voren. Zacht natuurlijk daglicht komt vanaf de rechterkant door een raam naar binnen. De smartphone is scherp in beeld, terwijl de achtergrond licht onscherp is. Laat subtiele reflecties op het scherm en realistische schaduwen zien. De foto moet natuurlijk en geloofwaardig aanvoelen, alsof deze spontaan met een moderne smartphonecamera is gemaakt.

Het belangrijkste is uiteindelijk dat je niet probeert om in één keer de perfecte afbeelding te maken. Begin met een duidelijk idee, geef ChatGPT voldoende context en kijk vervolgens kritisch naar het resultaat. Door steeds één onderdeel aan te passen, krijg je veel meer controle over het eindresultaat. Zo kun je ook zonder kennis van fotografie of beeldbewerking afbeeldingen maken die veel natuurlijker en realistischer ogen dan wanneer je alleen vraagt om ‘een realistische foto’.

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Dit was een artikel uit ons e-book dat we in samenwerking met KPN speciaal voor jou als ondernemer hebben gemaakt. Vond je dit interessant? Laat dan hieronder je gegevens achter en je ontvangt het e-book helemaal gratis.