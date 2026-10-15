Dit slimme apparaat van Action houdt je energierekening deze winter laag

Maak jij je zorgen om de hoge energieprijzen? Dan biedt dit slimme apparaat van Action de oplossing, want die houdt je energierekening deze winter laag!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Action verrast met ventilatorkachel

De herfst is begonnen en dat betekent dat de temperaturen behoorlijk aan het dalen zijn. Oktober is doorgaans één van de eerste maanden waarin de verwarming weer wordt aangedraaid. Ben jij thuis weer begonnen met stoken? Dan zie je dat aan het einde van de maand ook weer terug aan je energierekening. De koude temperaturen komen op een ongunstig moment, want de gasprijs is op 14 oktober 2026 gestegen naar het hoogste niveau in jaren.

Maak jij je zorgen om de maandelijkse energierekening? In dat geval biedt Action een handige oplossing, want kunt nu een slimme ventilatorkachel halen. Waar je tijdens de warme zomerdagen een ventilator gebruikt om de verkoeling op te zoeken, kun je deze ventilator ook gebruiken om warme lucht te verspreiden. Je haalt de slimme ventilatorkachel voor 59,95 euro bij Action, daar komt nog 5,99 euro aan bezorgkosten bij. De voorraad bij de winkel is beperkt, dus het is verstandig om er snel bij te zijn. Hier haal je de voordelige ventilatorkachel:

Slimme ventilator verwarmt én verkoelt

De slimme ventilatorkachel van Action beschikt over drie ventilatie- en drie verwarmingsstanden. Het apparaat heeft een vermogen tot 2000 watt, waarbij je kunt kiezen voor temperaturen tussen de 15 en 40 °C. Het is een bladloze ventilator, die de lucht met behulp van de oscillatiefunctie door de ruimte verspreidt. Heb je kinderen of huisdieren? Dan biedt de bladloze ventilator een veilige uitkomst.

Het bedienen van de ventilatorkachel doe je via de meegeleverde afstandsbediening óf de LSC Smart Connect-app. Laatstgenoemde is de applicatie van Action, waarmee je de slimme ventilatorkachel op afstand bedient. Zo hoef je niet naar het apparaat toe te lopen of kun je de ventilatorkachel alvast activeren als je onderweg bent naar huis. Je komt zo aan in een verwarmd huis, zonder dat je de verwarming moet gebruiken. Ga je slapen? Of wil je de ventilatorkachel niet vergeten uit te schakelen? Dan beschikt het apparaat ook over een timer, die is instelbaar tot twaalf uur.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Temperatuurregeling voor iedere kamer

Het slimme apparaat van Action is de perfecte oplossing als je deze winter op je energierekening wilt besparen. Waar je de verwarming al snel voor meerdere kamers moet inschakelen, kun je de bladloze ventilator plaatsen in de ruimte waar je op dat moment bent. Zo verwarm je jouw huis veel effectiever, want je bent geen ruimtes aan het opwarmen waar niemand is. Met de slimme ventilatorkachel bespaar je bovendien op stookkosten, omdat je (veel) minder gas verbruikt.

Het grote voordeel van de slimme ventilatorkachel is dat je niet alleen kunt verwarmen, maar ook kunt verkoelen. Je hebt na de koude winterdagen in de zomer opnieuw plezier van het slimme apparaat. Zo ben je direct voorbereid op de hittegolven die we in 2027 weer kunnen verwachten. Action verkoopt het apparaat tijdelijk voor 59,95 euro (exclusief verzendkosten). Wees er snel bij, want de voorraad gaat er snel doorheen bij Action. Hier haal je het apparaat direct in huis:

Alternatieven

Is de ventilatorkachel bij Action helaas toch uitverkocht? Dan zijn er ook andere manieren om te besparen op je energierekening. Bij andere webwinkels zijn voldoende soortgelijke ventilators beschikbaar, die zowel kunnen verwarmen als verkoelen. Bekijk hier welke mogelijkheden je nog meer hebt: