iPhone 17 krijgt flinke prijsdaling (dit is hét moment om hem te halen)

Wil je de iPhone 17 graag hebben? Dan hebben we goed nieuws. De smartphone is inmiddels flink goedkoper geworden en daardoor haal je hem een stuk voordeliger in huis dan bij de introductie. We zetten de beste deals voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17: nu al vanaf 623 euro in huis

De iPhone 17 heeft een helder 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion. Dankzij de verversingssnelheid van maximaal 120 Hz zien animaties en bewegingen er soepel uit, bijvoorbeeld tijdens het scrollen of gamen. Ook is het toestel uitgerust met een always-on scherm waardoor je snel je tijd en meldingen kunt bekijken.

Aan de binnenkant van het toestel zit de A19-chip, die zorgt dat apps en games soepel draaien en de iPhone 17 ook geschikt is voor zwaardere taken. De batterij houdt het tot 30 uur vol bij het afspelen van video. Je krijgt standaard 256 GB opslagruimte en de iPhone 17 heeft een adviesprijs vanaf 969 euro.

iPhone 17 via een provider: al in huis vanaf 840 euro

Wil je de iPhone 17 gewoon bij je eigen provider aanschaffen? Dan ben je inmiddels een stuk voordeliger uit dan bij de introductie. Bij Odido betaal je voor het toestel bijvoorbeeld nog maar 840 euro. Ook bij KPN en Vodafone kun je de iPhone 17 met een abonnement bestellen. Hieronder zetten we de actuele prijzen van de verschillende providers voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 met 10 GB (of los toestel): vanaf 817 euro

Wie de iPhone 17 zonder abonnement wil kopen, is momenteel het voordeligst uit bij Bol. Daar is het toestel op dit moment vanaf 869 euro verkrijgbaar. Wil je liever besparen op de toestelprijs van de iPhone 17? Dan kan een combinatie met een abonnement interessant zijn.

Je hoeft daarbij zeker niet meteen voor onbeperkt internet te kiezen. Met een 10GB-bundel houd je de maandelijkse kosten laag, terwijl je alsnog profiteert van korting op de iPhone 17. Zo is het toestel via Belsimpel in combinatie met een 10GB-abonnement van Lebara momenteel verkrijgbaar vanaf 817 euro. Ook het abonnement zelf is voordelig geprijsd. Je betaalt hiervoor slechts 8 euro per maand en krijgt de eerste zes maanden zelfs 50 procent korting. Je betaalt in die periode dus maar 4 euro per maand.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste deal voor de iPhone 17

De beste deal voor de iPhone 17 vind je momenteel in combinatie met een abonnement met onbeperkt internet. Je betaalt dan maandelijks wel wat meer voor je abonnement, maar daar staat tegenover dat je veel minder hoeft af te rekenen voor het toestel zelf.

Wil je de iPhone 17 dus voor het laagst mogelijke bedrag aanschaffen? Dan is een abonnement met onbeperkt internet van Odido bij Belsimpel momenteel de interessantste keuze. Je haalt het toestel dan al in huis vanaf 623 euro. Vooral als je toch veel mobiele data gebruikt, sla je daarmee twee vliegen in één klap: je krijgt onbeperkt internet én profiteert van de laagste toestelkosten.

Liever een sim only?

Omdat de toestelkosten van een los toestel en een iPhone 17 met een 10GB-abonnement momenteel maar weinig van elkaar verschillen, kan het ook interessant zijn om de iPhone 17 los te kopen en vervolgens te combineren met een sim-only. Je hebt dan geen maandelijkse toestelkosten en houdt je vaste lasten lekker laag. Je betaalt namelijk alleen voor de bundel die bij jouw verbruik past.

Daarbij heb je volop keuze. Je kunt natuurlijk terecht bij bekende providers als KPN, Odido en Vodafone, maar ook kleinere providers zoals Ben, Simpel en Lebara bieden voordelige sim-only-abonnementen aan. Zo kun je eenvoudig een losse iPhone 17 combineren met een goedkope bundel en zelf bepalen hoeveel data en belminuten je nodig hebt.