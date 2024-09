5 cameraverbeteringen die de iPhone 16 de moeite waard maken (ADV)

We hebben er lang op gewacht: de iPhone 16-serie! Voor welk toestel je ook gaat, je haalt hem in huis bij KPN. De iPhone 16 heeft een aantal toffe verbeteringen van de camera gekregen, waardoor foto’s nóg mooier worden. Dit zijn de vijf belangrijkste.

5 cameraverbeteringen van de iPhone 16

Op 9 september presenteerde Apple de iPhone 16-serie. De vier toestellen hebben een paar leuke camera-upgrades gekregen. Foto’s maken kan nu sneller en met een beter eindresultaat. We zetten de vijf belangrijkste cameraverbeteringen voor je op een rij.

Tot en met 29 september bestel je jouw iPhone 16 bij KPN met extra veel voordeel. Je ontvangt namelijk 50 euro extra inruilwaarde als je jouw oude iPhone inlevert. Heb je bijvoorbeeld nog een iPhone 14 Pro liggen, dan ontvang je daarvoor tot wel 575 euro terug!

1. Cameraregelaar

Er is een geheel nieuwe knop te vinden op de iPhone 16-toestellen: de cameraregelaar. Deze laat je iPhone bijna op een echte camera lijken. Handig is dat de knop aanraakgevoelig is. Daardoor krijgt hij meerdere toepassingen.

Druk hem in en je opent de Camera-app. Druk nog een keer en je maakt een foto. Voordat je dat doet, zijn er een hoop instellingen die je met de button aanpast. Veeg eroverheen en je zoomt in of past de belichting aan. Daarnaast open je een heel menu door de knop zachtjes in te drukken. De cameraregelaar druk je overigens niet alleen fysiek in, maar werkt met ook trilmotoren.

2. Ruimtelijke foto’s en video’s

Wat betreft uiterlijk is er ook iets anders, want de lenzen zijn niet meer diagonaal geplaatst. Ze zitten nu recht onder elkaar. Dit is niet alleen voor de looks, maar heeft ook iets functioneels. Het is daardoor mogelijk om ruimtelijke foto’s en video’s te schieten.

Dit zijn foto’s en video’s met diepte. Later bekijk je ze via een VR-bril of de Vision Pro met een 3D-effect. Foto’s maken met dit effect is helemaal nieuw, video’s waren al mogelijk.

3. Verbeterde ultragroothoeklens

De hoofdlens is onveranderd, maar de ultragroothoeklens heeft wel een update gekregen. Het diafragma is groter geworden en hij heeft nu autofocus. Bovendien maakt-ie bij weinig licht betere groothoekfoto’s. De uitgebreidere iPhone 16 Pro en 16 Pro Max maken voortaan zelfs foto’s van maximaal 48 megapixel met deze lens.

Verder maak je voor het eerst macrofoto’s met de reguliere iPhone-camera. Dit zijn close-up foto’s en de modus wordt automatisch ingeschakeld op het moment dat je de camera dichtbij het onderwerp houdt.

4. Fotografische stijlen zijn verbeterd

Het is al langer mogelijk om gebruik te maken van fotografische stijlen, maar Apple heeft de functie verbeterd. Fotografische stijlen bepalen wat de stijl van de foto wordt die je maakt. Zo kon je al kiezen voor ‘Rijk contrast’ of ‘Levendig’.

Met de iPhone 16-serie krijg je hier meer controle over. Je kiest voor subtielere stijlen of een stijl volledig naar wens aanpassen. Ook nadat een foto is gemaakt kan de fotografische stijl nu nog aangepast worden.

5. Visual Intelligence

Houd de camera op iets gericht waarover je meer informatie wilt hebben en druk de cameraregelaar even in. Vervolgens krijg je op je scherm de resultaten te zien. Zo zoek je in het tuincentrum op hoe je het beste voor een bepaalde plant zorgt of welk soort ras die mooie hond is die je tegenkomt in het park.

Apple Intelligence is op fotogebied breed inzetbaar. Zo bewerk je jouw foto’s totdat ze perfect zijn. Verwijder of verplaats objecten, pas je achtergrond aan of maak geheel nieuwe afbeeldingen aan de hand van een korte tekst. Deze functies komen later met een software-update naar alle iPhone 16-modellen.

iPhone 16 met extra inruilvoordeel bij KPN

Kies jij voor de gewone iPhone 16, grotere 16 Plus of wil jij toch de geavanceerde functies van de iPhone 16 Pro of 16 Pro Max hebben? Welke het ook wordt, je haalt ze tijdelijk met 50 euro extra inruilvoordeel in huis bij KPN. Dit komt bovenop de waarde die jouw toestel al heeft.

Lever je bijvoorbeeld een iPhone 14 Pro in, die er nog vrijwel nieuw uitziet? Dan ontvang je tot 525 euro waarde voor de iPhone, plus 50 euro extra inruilwaarde. Daardoor krijg je dus tot wel 575 euro terug! Deze actie loopt nog maar tot en met 29 september 2024.

Heb je thuis al internet van KPN? Profiteer van Combivoordeel! Klanten ontvangen tot 7,50 euro korting per maand op hun abonnement, 5 euro korting per maand op een streamingdienst naar keuze en nog meer!