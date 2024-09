Google TV Streamer: opvolger van de Chromecast nu verkrijgbaar

De Google TV Streamer is vanaf vandaag officieel te koop in Nederland en vervangt binnenkort de Chromecast. Ben je van plan de Google TV Streamer te halen? iPhoned heeft de beste prijzen voor je op een rij gezet!

De TV Streamer in het kort

De nieuwe TV Streamer is nu eindelijk beschikbaar in Nederland! De Streamer is veel sneller dan de Chromecast met Google TV en heeft nog meer functies. Dankzij het grotere werkgeheugen en de krachtige processor kun je moeiteloos meer apps installeren en bestanden opslaan. In plaats van de 8 GB, krijg je nu maar liefst 32 GB aan opslagruimte.

Met Google TV ben je helemaal klaar om al je favoriete (streaming)apps eenvoudig te installeren en bedienen met de nieuwe afstandsbediening! Het design is fris en modern, met een leuk patroon op de achterkant dat zorgt voor een betere grip.

Leuk extraatje? De afstandsbediening heeft een knop die je zelf kunt instellen om direct je favoriete app of input-kanaal te openen. En ben je de afstandsbediening weer eens kwijt in de bank? Geen paniek! Dankzij de ingebouwde speaker hoor je een piepje, waardoor je hem binnen no-time terugvindt.

Waar kan ik de beste prijzen vinden?

De Google TV Streamer is hier alleen in het wit te krijgen, maar in de Amerikaanse Google Store kun je de exclusieve groene variant scoren, genaamd Hazel. Dit handige apparaatje kost je 119 euro, en vanaf vandaag ligt hij ook bij ons in de winkels! Je kunt hem ophalen in de Google Store of bij andere bekende verkooppunten.

Toch liever een Google Chromecast?

Natuurlijk kun je ook gewoon blijven streamen met je Google Chromecast. Hoewel het apparaatje langzaam uit het assortiment verdwijnt, is het nog steeds op verschillende plekken te koop. Hieronder hebben we de beste prijzen voor je verzameld.