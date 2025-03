Ring deurbel, Eufy deurbel, Philips Hue lampen en meer nu flink in prijs verlaagd

Ben je op zoek naar een nieuwe Ring deurbel of andere smart home-producten? Dan hebben we goed nieuws! De 7-Daagse is begonnen bij Bol! iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

Flinke kortingen op smart home van Ring, Philips Hue en meer

De Bol 7-daagse is weer begonnen! Gedurende deze week kun je zeven dagen lang profiteren van scherpe aanbiedingen op diverse producten, zoals koptelefoons, audioapparatuur en smart home-artikelen. Op zoek naar nieuwe slimme verlichting of smart home beveiliging zoals een Ring deurbel? Dan hebben we goed nieuws voor je! Je profiteert tijdelijk van flinke kortingen op merken zoals Ring, Eufy, Philips Hue en nog veel meer.

Ring deurbel: kortingen tot 56 euro

De Ring Battery Video Doorbell Plus is een draadloze videodeurbel waarmee je bezoekers kunt zien en met hen kunt praten, waar je ook bent. Dankzij de scherpe 1536p HD+ beeldkwaliteit en een breed gezichtsveld van 150 graden heb je altijd goed zicht, zelfs in het donker met kleuren-nachtzicht. De camera toont niet alleen mensen, maar ook pakketjes op de grond.

De deurbel werkt op een oplaadbare batterij en is eenvoudig te installeren zonder bedrading. Via de Ring-app ontvang je meldingen bij beweging, kun je live meekijken en praten met bezoekers. Daarnaast is de deurbel compatibel met Amazon Alexa voor handige spraakbediening Deze slimme deurbel haal je nu al voor 89 euro in huis in plaats van 130 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 40 euro op de adviesprijs. Op zoek naar andere aanbiedingen? We hebben de best Ring-aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet.

Eufy deurbel: kortingen tot 42 euro

Wil je liever een deurbel van Eufy in plaats van Ring? Goed nieuws! Tijdens de Bol 7-Daagse krijg je ook flinke kortingen op verschillende Eufy deurbellen.De Eufy Security Video Doorbell E340 is een slimme videodeurbel met twee camera’s: een frontcamera voor bezoekers en een naar beneden gerichte camera voor pakketjes op de grond. Beide camera’s leveren scherpe 2K-beelden, waardoor je altijd een duidelijk zicht hebt op je voordeur en de omgeving.

Dankzij het kleurennachtzicht en het dubbele verlichtingssysteem heb je ook ’s nachts helder beeld. De deurbel kan zowel bedraad als op een oplaadbare batterij werken, en biedt lokale opslag zonder maandelijkse kosten. Deze deurbel haal je nu al in huis voor 137,99 euro in plaats van 179,99 euro. Dat is een besparing van 42 euro op de adviesprijs.

Philips Hue lampen: 2+1 gratis

De slimme verlichting van Philips Hue is tijdelijk extra voordelig. Tijdens de Bol 7-daagse ontvang je op geselecteerde Philips Hue-producten het derde artikel gratis. Bovendien kun je de producten naar wens combineren!

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je niet gevonden wat je zocht of was je niet op zoek naar een Ring deurbel? Geen probleem! Tijdens de Bol 7-Daagse zijn er nog veel meer aanbiedingen te ontdekken. Van Apple-producten tot andere accessoires en gadgets, profiteer nu van hoge kortingen op een breed assortiment!