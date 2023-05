AirPods Pro 2: zo goedkoop waren de oordopjes nog nooit

Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Dan hebben we goed nieuws. De AirPods Pro 2 zijn nu met flinke korting te koop. Zo goedkoop waren de AirPods Pro 2 nog nooit!

AirPods Pro 2: goedkoper dan ooit

De AirPods Pro 2 zijn de beste oordopjes van Apple die je op dit moment kunt kopen. Normaal zijn ze behoorlijk prijzig en betaal je maar liefst 299 euro. Toch zijn de AirPods Pro 2 nu goedkoper dan ooit. Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Dan is dit dus hét moment om ze te bestellen! De AirPods Pro 2 zijn nu namelijk 244,95 euro bij Amazon.nl!

Is de deal al weg? Geen nood! Check dan de beste prijzen voor de AirPods Pro 2 in onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker. Dan heb je altijd de beste prijs voor de AirPods te pakken!

Apple AirPods Pro 2 in het kort

Heb je al AirPods of de eerste generatie van de AirPods Pro? Dan zijn de AirPods Pro 2 toch interessant, want ze zijn op een paar punten sterk verbeterd. De oordopjes kunnen namelijk (volgens Apple) tot wel twee keer zoveel geluid wegfilteren in vergelijking met de eerste AirPods Pro.

Zet je de ruisonderdrukking aan? Dan hoor je stemmen en achtergrondgeluiden dan nog maar héél zachtjes. Een prima functie wanneer je vaak buitenshuis of onderweg naar muziek wilt luisteren.

Adaptieve transparantie

Verder hebben de AirPods Pro 2 adaptieve transparantie. Hiermee hoor je al het geluid om je heen wanneer je de oordopjes in hebt, maar worden te harde geluiden onderdrukt. Zo heb je dus minder last meer van bijvoorbeeld een lawaaiige betonboor bij wegwerkzaamheden of te luidruchtige voetbalsupporters in de trein. Een prima functie dus!

Nieuw opbergdoosje

Ook nieuw bij de AirPods Pro 2: het opbergdoosje heeft een speaker gekregen. Daarnaast kun je de AirPods Pro 2 op een nieuwe manier besturen. Je bedient de oortjes met touchbesturing, hiermee pas je het volume aan door over het steeltje te vegen. Meer weten over de AirPods Pro 2? Lees dan onderstaand artikel even door!

Lees meer: dit maakt het geluid van de AirPods Pro 2 zó goed (zelfs zonder lossless)

AirPods Pro 2-aanbieding: OP = OP

Het is niet duidelijk hoe lang deze aanbieding loopt, dus het is verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn. Wil je dus de AirPods Pro 2 dus goedkoop bestellen? Grijp dan nu je kans!

