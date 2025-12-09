Dit AirPods‑alternatief met noise cancelling is tijdelijk de helft goedkoper

Op zoek naar goede oordopjes zonder direct veel geld uit te geven aan AirPods? Er is goed nieuws: dit alternatief met noise cancelling is namelijk tijdelijk de helft goedkoper. Hieronder zetten we alle specificaties voor je op een rij. ​

Dit alternatief haal je al in huis voor minder dan 100 euro

Ben je op zoek naar oordopjes die vergelijkbaar zijn met AirPods, maar dan zonder het hoge prijskaartje? Dan zit je hier goed. We hebben namelijk een goedkoop alternatief gevonden dat ook beschikt over actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en een zweet- en waterbestendig ontwerp.

De Beats Studio Buds+ zijn het beste alternatief voor de AirPods van Apple en zijn ook nog eens tijdelijk de helft goedkoper. Je haalt deze oordopjes nu al voor 99 euro in huis bij Amazon in plaats van voor 199,95 euro. Nieuwsgierig geworden naar alle functies? We zetten hieronder de belangrijkste functies voor je op een rij.

Waarom deze oordopjes zeker niet mogen ontbreken naast jouw iPhone

De Beats Studio Buds+ zijn dé slimme keuze als je AirPods-kwaliteit wilt zonder de hoofdprijs te betalen. Normaal kosten deze oordopjes 199 euro, maar je scoort ze nu voor slechts 99 euro, een mooie deal voor deze premium oordopjes. De knallende bas is perfect voor techno of sport, verder zijn ze uitgerust met sterke actieve ruisonderdrukking (ANC), transparantiemodus en IPX4-bescherming tegen zweet en regen en blijven ze perfect zitten tijdens workouts.​

Verder zijn de oordopjes voorzien van 9 uur batterij per lading (36 uur totaal met case), Bluetooth 5.3 voor stabiele verbinding, 4 siliconen tips voor comfort, fysieke knoppen voor gemakkelijke bediening van volume/muziek/ANC, en microfoons voor kristalheldere calls. Daarnaast werken ze naadloos samen met Apple (Spatial Audio, Find My, Siri) én zijn ze een fractie van de prijs van AirPods.

Beats Studio Buds+ vs AirPods Pro: dit is wat je wil weten

De Beats Studio Buds+ en AirPods Pro verschillen op meerdere punten, waardoor de beste keuze afhangt van wat je belangrijk vindt. Op prijsgebied zijn de Studio Buds+ duidelijk in het voordeel: de prijs begint vanaf 99 euro, terwijl de AirPods Pro pas beginnen bij 189 euro.

Daarmee vormen de Beats een interessant alternatief voor wie op zoek is naar premium functies zonder de hoge prijs. Ook qua accuduur doen ze het beter: je krijgt tot 9 uur luisterplezier op één lading en in totaal 36 uur met de oplaadcase. Ter vergelijking: de AirPods Pro halen ongeveer 4,5 uur per oplaadbeurt en 24 uur met case. Dat maakt de Studio Buds+ ideaal voor lange dagen waarop je niet steeds wilt bijladen.

Op het gebied van connectiviteit en bediening zijn er duidelijke verschillen. De Beats Studio Buds+ gebruiken Bluetooth 5.3 en ondersteunen Fast Pair, waardoor ze moeiteloos verbinding maken met zowel Apple- als Android-apparaten.

De AirPods Pro zijn meer gericht op het Apple-ecosysteem dankzij de U1-chip, die functies mogelijk maakt als automatisch schakelen tussen iPhone en iPad en nauwkeurige locatiebepaling via Zoek mijn. Beide oordopjes zijn IPX4-waterbestendig en dus geschikt voor sporten, maar de bediening verschilt: de Beats reageren op fysieke drukknoppen, terwijl de AirPods Pro werken met aanraakbediening.

Qua geluidskwaliteit en noise cancelling is het verschil nog groter. Beide modellen bieden actieve ruisonderdrukking (ANC), maar de AirPods Pro doen dat subtieler en krachtiger, met extra’s als hoofdtracking en automatische aanpassing van het geluid. De Beats Studio Buds+ richten zich meer op een volle, basgerichte klank en dempen omgevingsgeluiden zoals verkeer effectief. Dat maakt ze bijzonder geschikt voor wie houdt van techno of andere muziek met diepe, energieke bassen.

Specificatie Beats Studio Buds+ AirPods 4 (ANC) AirPods Pro (2/3) Prijs (NL) tijdelijk 99 euro vanaf 149 euro vanaf 229 euro Batterij 9 uur (36 uur met case) 4-5 uur ANC (20-30 uur case) 6 uur ANC (30 uur case) ANC Ja, sterk met transparantiemodus Ja, basis Ja, topklasse Waterbestendigheid IPX4 (zweet/regen) IP54 IP54 Gewicht per bud 5 gram 4,3 gram 5,3 gram Tips/Pasvorm 4 siliconen tips Open design Siliconen tips Compatibiliteit Apple + Android (Fast Pair) Apple-only Apple-only Bediening Fysieke knoppen Knijpgebaren Knijpgebaren + stem