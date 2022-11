Dit maakt het geluid van de AirPods Pro 2 zó goed (zelfs zonder lossless)

De AirPods Pro 2 hebben een beter geluid, maar ondersteunen nog geen lossless-audio. Apple-medewerker Andersen legt uit waarom dat zo is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 hebben geen lossless-audio

Bij de introductie van de AirPods Pro 2 werd duidelijk dat ook de nieuwe generatie AirPods Pro geen lossless-audio ondersteunen. Dit ondanks meerdere geruchten dat de AirPods Pro 2 een lossless bluetooth-functie zouden hebben. Jammer genoeg bleken deze geruchten niet waar.

Er zit een groot nadeel aan draadloze audio, want daarbij vindt er veel kwaliteitsverlies plaats. Draadloze audiobestanden worden kleiner gemaakt, waardoor de kwaliteit omlaag wordt gebracht. Bij lossless-audio worden bestanden veel minder klein, waardoor de kwaliteit niet enorm achteruit gaat. Zo klinkt je muziek of je telefoongesprek draadloos dus een stuk beter bij lossless-audio.

Nieuw ontwerp AirPods Pro 2 zorgt voor beter geluid

De AirPods Pro 2 zien er qua design nagenoeg gelijk uit als de eerste generatie AirPods Pro, maar van binnen zijn de oortjes compleet opnieuw ontworpen. De microfoon van de AirPods Pro 2 is verplaatst en de nieuwe AirPods Pro hebben nog maar één opening.

Met dit nieuwe ontwerp zijn de bass en de ruisonderdrukking verbeterd. Een van de nieuwe functies van de AirPods Pro 2 is namelijk ‘Adaptieve transparantie’. Hiermee worden harde geluiden in je omgeving gedempt. Zo hoor je bijvoorbeeld een harde sirene nog wel, maar dan veel minder hard. Ondanks het goede AirPods Pro 2-geluid ontbreekt lossless helaas dus nog wel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-medewerker legt ontbreken lossless-audio uit

Esge Andersen, al elf jaar in dienst van Apple, legde aan MacRumors uit waarom er niet voor lossless-ondersteuning is gekozen. Volgens Andersen was het niet nodig om over te gaan op lossless, omdat het nieuwe ontwerp van de oortjes het geluid al sterk verbetert. Door de luchtstroom in de AirPods Pro 2 te verbeteren, wordt het geluid minder snel verstoord en is de geluidskwaliteit veel beter.

Betrouwbaarheid is ook een belangrijke reden waarom er nog niet voor lossless-audio is gekozen. Apple heeft nooit eerder interesse gehad in lossless en het zou een risico zijn om er nu wél voor te kiezen. Door de oude AAC-codec te gebruiken, welke geen lossless-audio ondersteunt, werd dit risico voorkomen. Zeker omdat het AirPods Pro 2-geluid zonder lossless volgens Andersen al zeer goed is.

AirPods 3 wel voorzien van lossless-audio?

De tweede generatie AirPods Pro hebben dus geen lossless-ondersteuning gekregen, maar het is aannemelijk dat de derde generatie het wel gaat krijgen. Het duurde drie jaar voordat de AirPods Pro een opvolger kregen, waardoor je op de AirPods Pro 3 nog wel even moet wachten.

In deze drie jaar kan Apple flink experimenteren met lossless-audio, zeker nu de nieuwe AirPods Max-firmware al over een verbeterde bluetooth-codec beschikt. Met deze codec komt lossless-audio een stuk dichterbij, voor zowel de AirPods Max als de Pro 3. lossless-ondersteuning kan zo dé nieuwe functie van de derde generatie AirPods Pro worden.

AirPods Pro 2 kopen

Wil je de AirPods Pro 2 alvast op tijd inslaan voor de feestdagen? Check dan even onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kun je gemakkelijk de beste prijs vinden.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 267,95 Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.