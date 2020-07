Deze 6 apps houden rekening met jouw vakantie-budget

Ga jij erop uit deze zomer? Met deze apps houd je je vakantie-budget bij, zodat je aan het einde van je vakantie niet voor verrassingen komt te staan.

6 budget-apps voor op vakantie

Op vakantie geef je vaak wat meer geld uit dan normaal. Dat is helemaal niet erg, want je hebt er waarschijnlijk voor gespaard. Toch kunnen de uitgaven op vakantie wel eens wat harder gaan dan je denkt. Het is daarom verstandig om je uitgaven bij te houden, om te zorgen dat je wel binnen het budget blijft. Deze apps maken je het heel makkelijk om je uitgaven bij te houden.

1. Spendee

Spendee is een handige app op vakantie. De app berekent direct de valuta van het land waar je bent. Ga je bijvoorbeeld naar Turkije, dan kun je zowel euro als Turkse lira invullen. De app laat direct zien hoeveel het bedrag in euro’s is, of andersom. In de app stel je een budget in, die je bijvoorbeeld ‘Vakantie’ kan noemen. Hier vul je in hoeveel je maximaal wil uitgeven op je reis.

Spendee helpt je om je er vervolgens aan te houden, door te laten zien hoe dicht je bij het budget komt. Het budget kan je herhalen, of eenmalig instellen. Voor vakantie is eenmalig dan een handige optie. Wanneer je iets uitgeeft en dit in de app invoert, haalt Spendee het automatisch van je budget af. Op die manier weet je altijd waar je aan toe bent.

Spendee Budget & Money Tracker Cleevio s.r.o. 8,6 (262 reviews) Gratis via App Store

2. 22seven: Budget, track & save

Met 22seven kun je heel makkelijk doelen stellen, bijvoorbeeld voor de vakantie. De app laat je allereerst een overzicht zien van al je rekeningen. Als je een budget hebt ingesteld krijg je een melding wanneer je je budget bijna hebt bereikt.

Ook kan je van tevoren met de app sparen voor wat zakgeld op vakantie. 22seven geeft je dan suggesties hoe je geld kunt besparen, zodat je meer overhoudt voor op vakantie. Bovendien laat de app zien wat je met jouw opgegeven budget per dag mag uitgeven.

22seven: Budget, track & save 22seven 6 (1 reviews) Gratis via App Store

3. Next

Met Next is het invullen van uitgaven zó gebeurd. Je selecteert een icoontje van een categorie en vult het bedrag in. Op dat moment wordt het direct opgeslagen als uitgave. Door de iCloud synchronisatie en iPad- en Mac-app heb je Next overal bij de hand.

Om het jezelf nog makkelijker te maken, kun je de categorieën op het homescherm zetten die je het meest gebruikt. Door naar links of naar rechts te vegen zie je een overzicht van al je uitgaven, en krijg je ook grafieken te zien van wat je tot nu toe gespendeerd hebt. Zo zie je ook gelijk of je ergens over de schreef bent gegaan.

Next for iPhone noidentity gmbh 8,4 (19 reviews) € 4,49 via App Store

4. Buddy

Buddy focust zich op het houden aan een budget. Het kost even wat tijd om alles in te vullen, maar zodra je dat hebt gedaan kan je aan de slag. Doordat je alles zo volledig in kan vullen, wordt het houden van een budget ook makkelijker.

Om een nieuwe uitgave toe te voegen terwijl je op vakantie bent hoef je alleen maar op het plusje te drukken. Vul onder het bedrag een categorie in, en eventueel een notitie. Gedurende de vakantie zie je precies waar je het meeste geld aan uit hebt gegeven, en hoeveel je nog over hebt. De app heeft nog veel meer functies, maar daarvoor moet je wel een betaald abonnement afsluiten voor 4,99 dollar per maand of 34,99 dollar per jaar.

Buddy - Budget en uitgaven Nattkod AB 9 (549 reviews) Gratis via App Store

5. Pennies: Budget and Expenses

Pennies mag niet ontbreken als we het over apps voor je vakantie-budget hebben. De interface is intuïtief en simpel, waardoor je snel doorhebt hoe alles werkt. Meer heb je ook niet nodig van een budget-app. De integratie met de Apple Watch is ook een pré. In Pennies zet je heel makkelijk een budget, die je kan herhalen of eenmalig instelt.

Door de synchronisatie met iCloud kan je op elk moment en op elk apparaat checken hoeveel je nog uit te geven hebt. Wanneer je Pennies toevoegt aan je berichtencentrum, zie je hier dagelijks een overzicht van je uitgaven. Door erop te tikken open je gelijk de app voor een uitgebreider overzicht.

Pennies – Budget and Expenses Super Useful Ltd 9,2 (38 reviews) € 4,49 via App Store

6. WieBetaaltWat

Ga je met vrienden uit verschillende huishoudens op vakantie, dan is WieBetaaltWat dé app voor op reis. Wanneer je op vakantie bent heb je geen zin om elke uitgave bij te houden. Met deze app hoef je daar geen rekening mee te houden.

Alle vakantiegangers kunnen via een e-mail worden toegevoegd aan dezelfde groep in de app. Iedereen die iets heeft afgerekend zet zijn uitgaven erin. Aan het einde van de vakantie druk je op ‘Verrekenen’ en zie je direct wie wat moet betalen, en aan wie deze persoon dat moet doen. Zo hoef je je geen zorgen meer te maken of het wel eerlijk verdeeld is.

Meer vakantie-apps

