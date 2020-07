Tripsy: Travel Planner Gratis Onze score 7,5

Ga je binnenkort op vakantie? Dan kun je Tripsy als digitaal reisboekje gebruiken. Op die manier heb je alles bij de hand. In deze app-review lees je er alles over.

Met Tripsy ga je goed voorbereid op reis

Als je op reis gaat heb je altijd een aantal papieren nodig. Bijvoorbeeld de boekingsbevestiging van je verblijf of vlucht, of kaartjes voor activiteiten die je hebt gepland. Deze krijg je vaak digitaal toegestuurd en kun je daardoor handig opslaan. Met Tripsy plan je de vakantie en de bijbehorende activiteiten, en sla je alles wat je daarbij nodig hebt op in de app.

Als je de app opent, is het gelijk duidelijk wat je moet doen. Je kan direct je eerste trip plannen door op het plusje te drukken. Geef de trip een naam en stel de data in waarop je op pad gaat. Je kan zelfs een leuke, bijpassende achtergrondfoto kiezen voor je vakantie. Vervolgens kun je het zo uitgebreid plannen als je zelf wil. Stel bijvoorbeeld activiteiten in die je tijdens de trip wil gaan doen.

Plan activiteiten tijdens je reis

Kies het soort activiteit die je wil gaan doen, of stel een locatie in voor een plek waar je naartoe wil gaan. Hier stel je eventueel ook de tijdsduur van de activiteit in. Je kan bij een activiteit ook nog andere details toevoegen, zoals een telefoonnummer en een website. Heb je nog andere details waar je aan moet denken, dan kun je dat altijd nog in de notities kwijt.

De meeste activiteiten kun je enorm gedetailleerd vastleggen. Voeg je bijvoorbeeld een vlucht toe, dan voer je hier ook de vluchtcode in. Als je dat doet, houdt de app automatisch de vluchtinformatie bij. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele informatie over je vertrek, aankomst, en zelfs op welke stoel je zit.

Voor een overzicht van alle activiteiten en plaatsen die je hebt gepland, tik je op de kaart. Hier zie je waar al je geplande activiteiten zijn. Weet je nog niet zo goed welke activiteiten je kan gaan doen? De app werkt ook als reisgids. Tripsy geeft je namelijk suggesties van leuke dingen die je kan doen in de omgeving.

De interface werkt goed, makkelijk en is heel intuïtief. Tripsy kan gesynchroniseerd worden met iCloud, en is ook in de Opdrachten-app terug te vinden. Daarnaast werkt de app heel goed op de iPad en is er zelfs integratie met de Apple Watch.

Handigste functies achter betaalmuur

De app is gratis te gebruiken, maar de functies die het handigst zijn zitten achter een betaalmuur. Hoewel de app dus heel fijn in gebruik is, is het behoorlijk prijzig. Het eerste jaar betaal je twee tientjes, maar de jaren daarna loopt het bedrag op tot 43,99 euro per jaar. Ook kun je ervoor kiezen om maandelijks te betalen. De eerste drie maanden betaal je 2,99 euro en daarna ben je 5,49 euro per maand kwijt.

Met een premium abonnement sla je al je bijbehorende documenten handig op in de trip die je hebt aangemaakt. Het is ook mogelijk om je documenten in te scannen als je deze op papier hebt. Vliegtickets, parkeertickets en de bevestiging van je boeking sla je hier allemaal op één plek op.

Met een abonnement is het ook mogelijk om je trip te delen met anderen. Je reisgenoten kunnen dan zelf de trip bewerken en bijvoorbeeld locaties en activiteiten toevoegen of aanpassen. Als je de app goed gaat gebruiken, is het zijn geld dus wel waard.

Meer vakantie-apps

