Of je nou de grens over gaat of dichterbij huis blijft, met deze acht zomer-apps voor de iPhone wordt je vakantie koeler, veiliger én leuker.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onmisbare zomer-apps voor je iPhone

1. VakantieBieb

Iedere zomer opent de VakantieBieb haar digitale deuren. Tot en met 31 augustus 2020 kun je gratis e-books lezen, ook als je geen abonnement bij de bibliotheek hebt. Voor het eerst kun je dit jaar ook e-books luisteren: ideaal voor wanneer je liever niet leest, maar wel graag luistert.

Het boekenaanbod van de VakantieBieb is opgedeeld in titels voor volwassenen en jongeren, zo’n 25 exemplaren voor beide groepen. Alle genres komen voorbij, van thrillers tot chicklit en romans tot aan non-fictie. Nadat je de app hebt gedownload, hoef je je alleen eventjes aan te melden om te beginnen met lezen (of luisteren).

VakantieBieb Koninklijke Bibliotheek 9 (2696 reviews) Gratis via App Store

2. KWF Zonadvies

De afgelopen tien jaar is het aantal mensen met huidkanker meer dan verdubbeld. In Nederland is huidkanker zelfs de meest voorkomende vorm van de ziekte. Om je te helpen beschermen tegen deze narigheid heeft het KWF in samenwerking met onder meer Buienradar een app ontwikkeld: Zonadvies.

KWF Zonadvies geeft je een persoonlijk advies om je huid tegen de schadelijke invloed van de zon te beschermen. De app houdt hierbij rekening met drie factoren: jouw huidtype, de actuele zonkracht en je locatie. Vervolgens geeft de app een op maat gemaakt advies om het risico op huidkanker te verkleinen.

KWF Zonadvies Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding 9,2 (7 reviews) Gratis via App Store

3. Tikkie

Ook in eigen land kun je prima vakantie vieren, bijvoorbeeld door regelmatig een terrasje te pakken met vrienden. Het splitten van de rekening met vrienden doe je natuurlijk met Tikkie, de razend populaire betaal-app van ABN Amro.

Nadat iemand de rekening heeft betaald deelt hij/zij simpelweg een betaalverzoek via Tikkie, waarna de overige tafelgasten hun deel van de rekening met iDeal terugbetalen. Dankzij Tikkie Check, dat recent werd geïntroduceerd, kun je nu bovendien geheel contactloos afrekenen in de horeca. Ook hoef je niet langer op de bon te wachten.

Tikkie ABN AMRO Bank N.V. 8,8 (3685 reviews) Gratis via App Store

4. Zwemwater

Tijdens de hitte is niets zo verfrissend als een koele, koude duik in het water. Nederland is een waterland en dus zijn er genoeg meertjes en plekken om op te frissen, maar niet alle wateren zijn even veilig. Met Zwemwater controleer je snel en makkelijk of het water bij jou in de buurt wel schoon is.

De app, die is ontwikkeld door Rijkswaterstaat, geeft informatie over alle officiële buitenzwemplekken die ons land rijk is. Niet alleen zie je wanneer de laatste controle heeft plaatsgevonden, ook toont Zwemwater welke voorzieningen er aanwezig zijn, zoals toiletten. De app werkt tot en met oktober van dit jaar.

Zwemwater Waterline IT BV 7,4 (102 reviews) Gratis via App Store

5. Duolingo

Vind je het te warm om je tijdens het relaxen te storten op een dikke pil, maar wil je je tijd langs de waterkant wél nuttig besteden? Probeer dan Duolingo eens, een prachtige en laagdrempelige app om nieuwe talen te leren.

Duolingo blinkt vooral uit in eenvoud. De app koppelt plaatjes aan klanken waardoor je trapsgewijs leert met het onder de knie krijgen van Spaans, Frans of bijvoorbeeld Kantonees. Duolingo is een zogeheten freemium-app: om alle functies te ontgrendelen moet je de portemonnee trekken.

Duolingo Duolingo 9,2 (33814 reviews) Gratis via App Store

6. Google Maps

Waarschijnlijk gebruik je Google Maps al om van A naar B te komen, maar de navigatie-app heeft meer om het lijf. Googles kaartendienst is namelijk ook een ideale lokale gids.Maps weet als geen ander welke attracties, bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden er bij jou in de buurt zijn.

Bovendien vertelt de app je direct hoe druk het daar momenteel is. Zo kun jij een afweging maken of het wel verstandig is om de drukte op te zoeken. Google Maps is natuurlijk in basis een navigatie-app, dus met een paar tikken navigeer je direct naar de plek van bestemming. Al met al is Maps één van de meest veelzijdige zomer-apps.

Google Maps Google LLC 9 (127888 reviews) Gratis via App Store

7. Packpoint

Veel mensen vinden op reis gaan leuk, maar het voorbereiden niet. Packpoint is een ideale inpak-app die op basis van jouw reis een persoonlijke inpaklijst samenstelt. De app houdt rekening met jouw reisduur, bestemming, geplande activiteiten en het weer aldaar.

Hierdoor komt Packpoint zowel in Nederland, als over de grens van pas. In de app zelf kun je bijhouden welke spullen je al hebt ingepakt. Verder is het mogelijk om je inpaklijst met medereizigers te delen, zodat de één bijvoorbeeld de tent meeneemt, en de ander zorgt voor het kookgerei.

PackPoint: Reisgenoot Wawwo 8,8 (51 reviews) Gratis via App Store

8. Reisapp

Steeds meer landen openen hun grenzen voor toerisme, maar het coronavirus is nog steeds onder ons. De situatie kan daardoor snel omslaan. De beste manier om op de hoogte te blijven van lokale reisadviezen in het buitenland is de Reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze mag dan ook niet ontbreken in dit zomer-apps overzicht.

De Reisapp geeft onder meer aan welke (corona)maatregelen momenteel lokaal van toepassing zijn, of het verstandig is om naar het land af te reizen en welke regio’s je beter compleet kunt vermijden. Ook alle contactgegevens van Nederlandse ambassades zijn in Reisapp opgenomen, zodat je altijd op de overheid kunt terugvallen.

Reisapp Buitenlandse Zaken Rijksoverheid 8,8 (37357 reviews) Gratis via App Store

Meer zomertips

Wat een hitte, hè? Deze dagen zijn niet alleen zwaar voor jouw lichaamstemperatuur: ook je iPhone kan flink last hebben van de warmte. Lees daarom onderstaand artikel om een oververhitte iPhone te voorkomen. Je Apple-smartphone is namelijk niet op deze temperaturen gebouwd en wanneer ‘ie regelmatig te warm wordt, kun je tegen problemen aanlopen.