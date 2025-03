Nintendo Today!: dit kun je met de nieuwe app van Nintendo (op je iPhone)

Nintendo heeft onlangs een hele nieuwe app voor iPhone gelanceerd. Maar wat kun je eigenlijk allemaal met deze Nintendo Today!-app?

Er is een nieuwe Nintendo-app voor je iPhone (en dit kun je ermee)

De nieuwe Nintendo-app is er zowel voor Android als de iPhone en is nu gratis te downloaden. Je hebt er wel een gratis Nintendo-account voor nodig om de app te kunnen gebruiken.

De Nintendo Today!-app is een soort kalender waarop je dagelijks nieuwtjes van Nintendo kunt lezen. Dit zijn niet alleen aankondigingen van nieuwe games, maar er wordt ook leuke weetjes gegeven over bekende Nintendo-personages. Je geeft overigens zelf de gewenste Nintendo-games aan, zodat je alleen het nieuws krijgt over de games die je zelf leuk vindt.

Nintendo Today!: ook als widget in te stellen

Het leuke is dat de app is ook als widget is in te stellen, waarmee je de nieuwtjes van de app meteen op je thuisscherm of beginscherm kunt bekijken. Je hebt daarbij de keuze uit twee verschillende widgets: de kalender en een nieuwsoverzicht. Om de Nintendo Today!-app als widget in te stellen volg je onderstaande stappen.

Nintendo Today! als widget instellen op de iPhone Houd je vinger op een lege plek ingedrukt op je beginscherm; Tik linksboven op ‘Wijzig’; Kies daarna voor ‘Voeg widget toe’; Selecteer de Nintendo Today!-widget en kies ‘Voeg widget toe’; Kies voor ‘Gereed’.

Nintendo Direct

Nintendo heeft de nieuwe app aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. De Nintendo Direct is vergelijkbaar met een Apple-keynote en wordt eens in de zoveel tijd gehouden. Hierin vertelt Nintendo onder andere welke games er komen en wat voor nieuws er op de planning staat.

De Nintendo Directs zijn niet al te vaak. En om hun fans wat beter op de hoogte te houden hebben ze nu deze app uitgebracht. Goed om te weten: Nintendo gaat deze app ook gebruiken om al het nieuws van de Nintendo Switch 2 te delen.