Duolingo gids: alle functies voor het leren van een taal uitgelegd

Duolingo is de go to-app om een nieuwe taal te leren, maar met alle beschikbare opties is het niet de meest overzichtelijke app. Daarom leggen we alle mogelijkheden voor je uit.

Gids: Zo steekt Duolingo in elkaar

Sinds 2012 is Duolingo een leuke app om een nieuwe taal te leren. Met de duidelijke, korte lessen kun je zo een woordje over de grens spreken.

Tussen 2012 en nu is er een hoop veranderd. De app is nauwelijks meer te herkennen en barst van de kronen, hartjes, stories, juwelen en een abonnement. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Dan is dit artikel jou op het lijf geschreven.

Kies een taal

De basis van Duolingo is ongewijzigd gebleven sinds de start: je kiest een taal en start met je lessen. Maar hoe dat eruitziet is in de loop der tijd flink veranderd.

Allereerst heb je nu de keuze uit veel meer talen. Vanuit het Nederlands kun je Duits, Engels en Frans leren, maar als je Engels spreekt heb je veel meer keuze. Op het moment van schrijven kun je bijna veertig talen leren. Daar zitten zelfs enkele fictieve talen tussen, zoals Klingon (uit Star Trek) en High Valyrian (van Game of Thrones).

Het verschilt per taal welke opties je krijgt. Zo zijn Frans en Duits bijzonder uitgebreid en kun je bij bijvoorbeeld Japans extra informatie krijgen over het schrift en de bijbehorende klanken. Niet alle opties die we hieronder bespreken zijn dus bij elke taal te vinden.

Lessen: alles over kronen

De hoofdmoot van Duolingo zijn de lessen. Deze zijn onderverdeeld in onderwerpen, zoals ‘groeten’ of ‘reizen’. Tik op een onderwerp om een les of een test te doen. Een les doe je om te leren over het onderwerp, terwijl een test kijkt hoe het met je kennis gaat.

Doe je meerdere lessen, dan ga je in level omhoog. Volbreng je een test, dan ga je direct een level omhoog. Met elk level dat je omhoog gaat krijg je een kroon. Hoe meer kronen je rond een onderwerp hebt, hoe moeilijker de vragen worden.

Verschijnt er een scheur in het onderwerp dat je al hebt geleerd, dan is het tijd om te kijken of je het allemaal nog weet. Deze scheur kun je ook negeren, want je kronen worden na het behalen niet afgepakt.

Heb je de eerste kroon in een onderwerp te pakken? Dan mag je door naar het volgende onderwerp. Je kunt dan altijd later weer terug om een onderwerp verder uit te diepen en zo meer kronen te verdienen.

Pas wel op dat je niet teveel hartjes verliest tijdens de lessen, want anders moet je oude skills opnieuw oefenen, of wachten tot deze hartjes zich automatisch aanvullen. Behalve als je een abonnement neemt op Duolingo Plus, daarover later meer.

Alles verzamelen: XP en juwelen

XP zijn de ervaringspunten die je verdient door van alles in de app te doen. Hiermee kun je doelen bereiken en daarmee medailles verdienen. Ook kun je jezelf vergelijken met je vrienden.

Daarnaast is er een klassement aanwezig, waarin je strijd tegen onbekende Duolingo-gebruikers. Zit je in de top, dan promoveer je naar een hogere divisie. Dus bijvoorbeeld van zilver naar goud.

Juwelen zijn de valuta van Duolingo. Voorheen werden ze lingots genoemd. Je verdient juwelen door lessen te doen en je dagdoel te bereiken. Je geeft deze juwelen vervolgens uit in de winkel. Daar kun je handige en grappige dingen kopen.

Zo is het mogelijk om hartjes te kopen om je streak te beschermen. Dit doe je als je het belangrijk vindt dat de app bijhoudt dat je elke dag aan het leren bent. Ook kun je pakjes kopen voor het groene uiltje Duo. Vooral leuk is dat je bonus-skills kunt kopen. Bijvoorbeeld een korte cursus flirten in het Frans.

Duolingo Stories en audiolessen

Ja hoor, zelfs Duolingo heeft nu Stories. Tenminste, bij een beperkt aantal talen. In plaats van de Stories op Instagram of Facebook, bestaan de Duolingo Stories niet uit korte video’s van gebruikers. In dit geval zijn het korte verhaaltjes met woorden die jij grotendeels hebt geleerd. Tijdens het luisteren en lezen van deze verhaaltjes beantwoord je enkele vragen over wat je zojuist hebt gehoord. Leerzaam en leuk.

Ook zijn er bij een beperkt aantal talen audiolessen beschikbaar. Dit zijn korte lessen van enkele minuten waarin je wat meer wordt bijgebracht over de taal. Bijvoorbeeld hoe je een woord echt goed uitspreekt.

Je profiel: Samen met je vrienden

In Duolingo kun je ook strijden tegen je vrienden. Dat doe in je profiel, waar je tevens een fotootje van jezelf plaatst en statistieken over jezelf vindt. Je nodigt vrienden uit via Facebook, door een berichtje naar ze te sturen, of door te zoeken op gebruikersnaam, naam of e-mailadres.

In een ranglijst zie je hoeveel XP je vrienden hebben verdiend. Tik je op een vriend, dan krijg je hun statistieken te zien.

Op je profielpagina vind je ook de achievements. Dit zijn uitdagingen die je hebt gehaald, zoals een streak van zeven dagen of een bepaalde hoeveelheid XP. Zodra je deze uitdagingen volbracht hebt, ruil je ze op deze pagina om voor juwelen.

Duolingo Plus

Je kunt ook een abonnement nemen op Duolingo: Duolingo Plus. Alle advertenties worden dan verwijderd. Je krijgt tevens ongelimiteerde hartjes, waardoor je dus ongelimiteerd fouten kunt maken.

Je kunt met Duolingo Plus verder je maandelijkse streak beschermen als je een dag bent vergeten te Duolingen. En een van de meest handigste opties is dat je veel sneller door de lessen kunt gaan door ongelimiteerd testen te doen. Ideaal als je de taal al een beetje beheerst.

Dat zijn een hoop voordelen, maar daar zit ook een hoog prijskaartje aan. Na een proefperiode van 14 dagen, kost Duolingo Plus 10,49 per maand of 89,99 euro per jaar.

