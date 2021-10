Netflix te duur? Dit zijn de 4 beste alternatieven

Het is zover: Netflix wordt flink duurder. Vind je het te prijzig worden, of ben je gewoon toe aan iets anders? Met deze alternatieven voor Netflix ben je nog lang niet uitgekeken.

Lees verder na de advertentie.

De beste alternatieven voor Netflix

Netflix is veruit de populairste streamingdienst van ons land, maar ook de duurste. Dankzij de prijsverhoging gaan nieuwe abonnees minstens 11,99 euro per maand betalen voor het Standaard-pakket. Ga je voor het Premium-pakket, waarmee je in 4K-kwaliteit kunt kijken? Dan ben je 15,99 euro per maand verder.

Dit is een flink maandelijks bedrag, dus het is niet vreemd dat mensen rond gaan kijken. Gelukkig is er meer dan genoeg keuze in de wereld van streamingdiensten, want aan Netflix-alternatieven is zeker geen gebrek. Wij zetten enkele fijne opties voor je op een rij.

1. Amazon Prime Video

Amazon is niet alleen een gigantische webwinkel, maar ook een directe concurrent voor Netflix. Prime Video heeft een lage instapprijs van 2,99 euro per maand en een voor die prijs verrassend divers aanbod. De collectie bestaat uit steeds meer exclusieve series die absoluut de moeite waard zijn. Denk aan titels als The Grand Tour, die door het team achter Top Gear gemaakt wordt, Picard en The Boys.

Ook worden er steeds vaker nieuwe films op de streamingdienst gezet, zoals De Oost, al kan het aanbod zeker nog wel wat uitgebreider. Daartegenover is Amazon Prime Video wel heel goedkoop, dus de prijs-kwaliteitsverhouding staat als een huis.

Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC 9,2 (15.527 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Apple TV Plus

Heb jij afgelopen periode een Apple-product gekocht, zoals een nieuwe MacBook, iPad of misschien wel de iPhone 13? Dan is het dubbel feest, want je kunt gratis Apple TV Plus kijken! Nieuwe klanten krijgen een jaar lang gratis toegang tot Apples eigen Netflix-concurrent. Normaal kost een abonnement 4,99 euro per maand.

Voor dat geld krijg je een kwalitatief goed, maar beperkt aanbod aan films en series. Fanatieke bingewatchers zullen waarschijnlijk snel door de catalogus heen zijn, maar dan heb je er wel van genoten. Bij Apple TV Plus kun je namelijk naar prijswinnende series als Ted Lasso, The Morning Show en See kijken.

Je vindt Apple TV Plus in de Apple TV-app op je iPhone, iPad en Mac.

3. Videoland

Kijk je graag naar Nederlandse films en series? Kijk dan eens of Videoland iets voor je is. Deze streamingdienst is van RTL en het aanbod bestaat uit producties van RTL, exclusief voor Videoland gemaakte series en aangekochte producties.

Je kunt bijvoorbeeld naar The Handmaid’s Tale, Mocro Maffia en Drag Race Holland kijken. Hiernaast staat er ook veel kindvriendelijke content op Videoland. Het instapabonnement kost 4,99 euro per maand, maar je krijgt dan wel tussendoor reclames te zien.

Videoland RTL Nederland B.V. 5,8 (3.532 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Disney Plus

Disney Plus is dé streamingdienst voor fans van Disney, Pixar, Star Wars, Marvel en National Geographic. Extra leuk is dat je ook alle oude films van je oude striphelden en superhelden kunt terugkijken, want Disney Plus heeft een ontzettend groot archief.

Je kunt dus bijvoorbeeld naar Iron Man, Guardians of the Galaxy en Pirates of the Caribbean kijken. Ook komen er steeds meer Disney Originals bij: producties die je nergens anders kunt bekijken. Al met al is Disney Plus een leuke streamingdienst voor jong en oud. Een abonnement kost 6,99 euro per maand.

Disney+ Disney 9 (13.445 reviews) Gratis via App Store via App Store

Nog veel meer alternatieven voor Netflix

Er zijn eigenlijk teveel alternatieven voor Netflix om in dit artikel op te noemen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog Discovery Plus, waarbij je programma’s van zenders las Discovery, Eurosport en TCL kunt terugkijken.

discovery+ Discovery Digital 9,2 (12.670 reviews) Gratis via App Store via App Store

Verder zijn er nog wat meer niche streamingdiensten, zoals Hayu. Deze dienst staat bekend om het uitzenden van reality tv, zoals Keeping up with the Kardashians. En zijn horrorfilms helemaal jouw ding? Dan is Horrify zonder twijfel het beste Netflix-alternatief. Deze streamingdienst laat jou namelijk zeker weten griezelen.