Een nieuwe taal leren verrijkt je wereld. Niet alleen kun je ineens met veel meer mensen praten, ook kun je ineens kiezen uit duizenden extra boeken, films en series. Wil je een taal leren met een app? Deze opties raden wij aan.



Een taal leren met een app: 3 goede opties

Een van de meest gehoorde goede voornemens is het leren van een nieuwe taal. Natuurlijk ga je niet ineens vloeiend Spaans spreken na het downloaden van een app, maar je iPhone is wel een goed hulpmiddel. In dit overzicht zetten we 3 uitstekende apps voor het leren van een nieuwe taal op een rij.

1. Duolingo

Duolingo is zonder twijfel de bekendste app voor het leren van een nieuwe taal. Het programma probeert je spelenderwijs de bouwstenen van een nieuwe taal bij te brengen, bijvoorbeeld door plaatjes met klanken te koppelen. Het maakt hierbij niet uit welke taal je wilt leren: het aanbod van Duolingo is enorm.

Duolingo is verder een mooi vormgegeven app om een taal te leren. Centraal in het programma staan de levens. Bij aanvang krijg je vier hartjes en bij ieder fout antwoord gaat er een leven af. Aan jou de taak om de korte quizzen succesvol te voltooien. Het programma bouwt op in moeilijkheidsgraad, waardoor het makkelijk is om te beginnen.

2. Memrise

Mijn persoonlijke favoriet is Memrise. In essentie komt deze taal-app behoorlijk overeen met bijvoorbeeld Duolingo, maar Memrise onderscheidt zich met video’s. Tijdens het leren van woordjes zie (en hoor) je zodoende in welke context mensen bepaalde woorden gebruiken. Bovendien leer je op deze manier veel over de intonatie, en zit je dus niet met een robotstem opgescheept.

Verder is Memrise fijn vanwege de behapbare lessen. De app schotelt je geen ellenlange cursussen voor, maar biedt korte stukjes aan. Vervolgens wordt je overhoord aan de hand van een quiz. Ook fijn zijn de ezelsbruggetjes die Memrise aanbiedt. Qua aanbod valt er eveneens weinig te klagen. Met Memrise kun je meer dan 90 talen leren.

3. Drops

Ben je visueel ingesteld, maar vind je de video’s van Memrise maar niks? Dan moet je Drops eens proberen. De app heeft zijn naam te danken aan de manier waarop het programma werkt. In Drops leer je woordjes die steeds als een druppel vanuit de hemel op je scherm vallen.

Extra fijn is de visuele stijl. Door middel van duidelijke plaatjes leg je direct een link tussen de woordjes en betekenissen. Verder heeft Drops een fijne ‘lesmethode’, omdat verschillende manieren elkaar afwisselen. Zo ben je de ene keer bezig met woordjes leren, dan vul je een woordzoeker in en vervolgens sluit je af met spellen.

Extra’s: Meetup en Google Translate

Woordjes oefenen is belangrijk, maar vergeet het spreken van de taal niet. Momenteel ben ik bezig met Spaans leren. Aangezien niemand in mijn directe omgeving deze taal machtig is ga ik wekelijks naar een taalcafé. Hier komen mensen bijeen die tezamen tientallen talen spreken.



Op die manier probeer ik mijn Spaans op te krikken, terwijl ik anderen juist weer kan helpen in het Nederlands. Dit taalcafé ben ik op het spoor gekomen via Meetup, een app om af te spreken met anderen. Het programma richt zich niet specifiek op taalclubjes, maar wie weet zit er een taalcafé bij jou in de buurt.

Ook Google Translate mag eigenlijk niet ontbreken. Alhoewel dit geen taal-app pur sang is, kan het programma wel een uitstekend hulpmiddel zijn. Vooral de tolkfunctie is handig. Hierbij spreekt een ander in de microfoon van je iPhone, waarna er direct een vertaling op het scherm verschijnt. Bovendien heb je met Google Translate altijd een ontzettend uitgebreid woordenboek op zak.

Leren met je iPhone

Ga je in 2020 je kennis flink bijspijkeren? Een verstandige keuze! Laat ons je op weg helpen. Check bijvoorbeeld ons artikel met de beste apps om Chinees te leren. Of wil je juist leren programmeren? En wat te denken van een Harvard-opleiding, maar dan gratis? Neem hiervoor een kijkje in ons algemene overzicht van leer-apps.