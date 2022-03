Oekraïens leren met je iPhone – dit zijn de beste apps

Altijd een tweede of derde vreemde taal willen leren? Waarom dus niet juist nu beginnen met Oekraïens leren? Met deze apps voor je iPhone lukt dat het best!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oekraïens leren is hartstikke populair

Door de oorlog in Oekraïne krijgen we ontzettend veel leed te zien. Van bommen die hele flatgebouwen vernietigen tot grote stromen vluchtelingen die proberen hun leven te redden. Aan de andere kant is het dan wel mooi te zien dat de bereidheid om te helpen in Nederland en België enorm hoog is. Vluchtende Oekraïense gezinnen worden met open armen door veel Nederlanders en Belgen ontvangen en beginnen – soort van – een nieuw leven in West-Europa.

Het grootste probleem aan het begin is uiteraard de taalbarrière. Mede daarom is Oekraïens leren op dit moment ontzettend populair. En op je iPhone zijn genoeg apps te vinden waarmee je de basis onder de knie krijgt.

Duolingo – Oekraïens leren op een speelse manier

De meest populaire app om de basisbeginselen van een taal te leren is en blijft Duolingo. En dat geldt ook voor Oekraïens. Zelfs al heb je helemaal geen kennis van de taal, door het speelse ontwerp en een logische opbouw van de eerste woorden die je leert, boek je al snel succes. Daarnaast is Duolingo helemaal gratis, al kun je met in-app aankopen het leren wat aangenamer maken. Maar dit is dus absoluut niet noodzakelijk!

Duolingo is dus dé perfecte app om Oekraïens te leren, maar er kleeft wel één groot nadeel aan vast. Want je kunt de Oekraïense taal niet vanuit het Nederlands leren, alleen vanuit het Engels. Nu gaat het (zeker in het begin) over dusdanig eenvoudige woorden dat je ook met heel gebrekkig Engels vooruit kunt, maar bij de latere onderwijseenheden zal dat eventueel wat moeilijker kunnen worden. Is de Engelse taal geen probleem voor je? Dan is Duolingo de app die je moet hebben.

Duolingo Duolingo 9,2 (55.670 reviews) Gratis via App Store via App Store

Lengo – voor je Oekraïense woordenschat

Lengo is een vrij nieuwe app om een taal te leren en heeft zich met name toegespitst op het uitbreiden van je woordenschat. Je leert dus niet direct de grammatica, maar kunt je in rap tempo verstaanbaar maken door woorden aan elkaar te bonjouren. Het is niet de meest efficiënte manier om een taal helemaal te beheersen, maar als het puur om de communicatie gaat, biedt Lengo dus voordelen. Ook deze app is gratis, al kosten bepaalde thema’s ‘coins’. Deze kun je los aanschaffen als in-app aankoop, of je neemt een abonnement voor onbeperkte coins.

Een groot voordeel ten opzichte van Duolingo is dat je de Oekraïense woorden vanuit het Nederlands leert. Dat maakt het toch net wat gemakkelijker om woorden te stampen.

Leer talen met LENGO Nils Bernschneider 10 (3 reviews) Gratis via App Store via App Store

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix – kijk een Oekraïense film met ondertiteling

Menig Nederlander beweert dat-ie Engels gewoon door het kijken van heel veel films met ondertiteling heeft geleerd. Nu geloven we dat niet helemaal, maar feit is wel dat het enorm helpt om films en series in de originele taal met ondertiteling te kijken – gewoon als ondersteuning om een taal te leren. En waar zou dat beter kunnen dan op Netflix?

Het aanbod Oekraïense film is niet overweldigend, maar zeker ‘Winter on Fire: Ukraine’s fight for Freedom’ is de moeite waard. De film uit 2015 is actueler dan ooit, en beschikbaar met Nederlandse ondertiteling.

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (10.142 reviews) Gratis via App Store via App Store

De beste vertaaldienst voor het Oekraïens

Wil het maar niet lukken met het leren van het Oekraïens? Onder de gegeven omstandigheden vinden we een beetje cheaten wel kunnen. En de beste vertaaldienst van het moment?

Iedereen die net Google Translate heeft geroepen, mag even in een hokje gaan staan en zich schamen. Want Reverso Translate is zo veel beter dan Google’s vertaler én werkt voor Nederlands en Oekraïens. Er is ook een app beschikbaar voor de iPhone, maar om een gekke reden zit daar nog niet Oekraïens in. Tot die tijd kun je de vertaalwebsite wel op je beginscherm plaatsen.

Reverso - vertalen en leren Theo Hoffenberg 9,4 (261 reviews) Gratis via App Store via App Store

Удачі вчити українську мову

Lukt het nog net niet om bovenstaande kop te vertalen? Snappen we wel. Er staat ‘Veel succes met het leren van het Oekraïens’. Maar wil je meer van dit soort coole tips en app lijstjes? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Tot die tijd: Дякую і побачимося наступного разу.