Ga je op vakantie naar een land waar je de taal niet spreekt? Dan is het heel handig om een goede vertaal-app bij de hand te hebben. iPhoned licht de beste vertaal-apps voor je uit.

Dit zijn onze favoriete vertaal-apps

Als je in een ander land bent, kom je vaak een heel eind met Engels. Maar om ‘make that the cat wise’-taferelen te voorkomen, is het heel handig om een vertaling op te kunnen zoeken. Ook als je bijvoorbeeld een menukaart wil lezen in een restaurant, is het handig om iets te kunnen vertalen wat je niet begrijpt. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

1. iTranslate

iTranslate is een simpele app die gemakkelijk en snel werkt. Je opent direct op twee tekstvakken. Hier kun je kiezen vanuit welke taal je wil vertalen, en naar welke taal je het graag vertaald wil hebben. Extra handig: naast de tekstvakken staat een knop om gelijk tekst in het tekstveld te plakken.

Via de vlaggetjes aan de linkerkant kies je de taal. Ook krijg je vervoegingen van het werkwoord van je vertaalde zin te zien. Helaas zijn er veel dingen nog afgesloten voor de gratis versie van de app.

Veel handige functies zitten helaas achter een betaalmuur. In de betaalde versie heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de app in de offlinemodus te gebruiken. Ook kun je dan iets inspreken om het vervolgens hardop te vertalen. Daarnaast kun je een foto maken van een tekst die je wil vertalen en zijn er geen advertenties meer. Bovendien zijn niet alle talen beschikbaar in de gratis versie.

iTranslate Vertalen iTranslate 9 (37 reviews) Gratis via App Store

2. iTranslate Converse

Met iTranslate Converse voer je gemakkelijk een gesprek in een taal die je niet spreekt. Je praat in de microfoon van je iPhone en je zinnen worden live omgezet in bijna veertig verschillende talen. Je houdt de app ondersteboven om zo beter in de microfoon te kunnen praten.

Houd je vinger op het scherm als je iets inspreekt en de vertaling wordt vervolgens uitgesproken door de app. Extra handig: de app houdt transcripties bij van wat er is vertaald. Deze kun je vervolgens delen in een andere applicatie. In de betaalde versie kun je de app ook offline gebruiken. Wil je meer weten? Lees onze volledige review van iTranslate Converse.

iTranslate Converse Vertaler iTranslate 10 (1 reviews) Gratis via App Store

3. Scan & vertaal+ tekst grabber

In de Scan & Vertaal-app maak je een foto van een stuk tekst. Deze snijd je makkelijk bij, waarna het wordt omgezet naar tekst. De tekst wordt vervolgens vertaald. De app werkt verrassend goed, en de vertalingen komen nagenoeg altijd goed tot stand.

De app herkent tekst in meer dan 70 talen en vertaalt zelfs naar meer dan 90 talen. Ook kan de tekst worden opgelezen in meer den 40 talen. Je vertaalde tekst wordt opgeslagen in de app, zodat je het nog makkelijk terug kan vinden. De applicatie is gratis te gebruiken, maar je kunt maar een paar vertalingen doen per dag. Alleen als je een abonnement neemt, kun je onbeperkt vertalen.

Scan & Vertaal+ tekst grabber AISBERG LLC 9 (111 reviews) Gratis via App Store

4. Spreek en vertaal – vertaler

Behalve het scannen van tekst is het ook mogelijk om iets in te spreken, wat vervolgens naar spraak of naar tekst vertaald wordt. Met de spreek en vertaal-app spreek je iets in, wat daarna in een taal naar keuze wordt vertaald. De app ondersteunt spraak-naar-spraak vertalingen in 54 talen, en doet tekstvertalingen in 117 talen.

De app is ook te gebruiken met je Apple Watch, waarbij de spraakfunctie goed van pas komt. Ook in deze vertaal-app is het mogelijk om een foto van een tekst of voorwerp te maken waar je de vertaling van wil weten. In de gratis versie kun je helaas niet onbeperkt vertalen, is er geen offlinemodus en zijn er advertenties zichtbaar.

Spreek en Vertaal - Vertaler Apalon Apps 10 (1 reviews) Gratis via App Store

5. Google Translate

Eén van de meest gebruikte online vertalers is Google Translate. De app is heel rechttoe rechtaan. Er is een tekstveld met daarboven de talen. Het werkt in principe hetzelfde als de website, maar heeft wat extra handige functies.

Zo kun je met de camerafunctie foto’s van tekst te maken en met ‘handschrift’ kun je een te vertalen tekst opschrijven. Extra handig als je in een land bent dat niet hetzelfde alfabet gebruikt, zoals China of Rusland. Verder heeft de app ook spraakherkenning en kan de vertaalde tekst worden opgelezen.

Google Translate Google LLC 9 (56 reviews) Gratis via App Store

6. Vertalen nu

Vertalen nu is één van de meest volledige apps in dit lijstje. Je kunt een foto maken van een voorwerp of tekst om de vertaling te zien en een gesprek voeren wat live voor je wordt vertaald.

Je kunt de app synchroniseren met de Opdrachten-app, je Apple Watch en MacBook.

Ook is het mogelijk om een widget in je iPhone te zetten, zodat je de app niet eens meer hoeft te openen. Daarnaast kun je de vertaalfunctie toevoegen als toetsenbord, zodat je meteen iets vertaalt terwijl je het typt.

Vertalen nu - Vertaler Wzp Solutions Lda 9 (125 reviews) Gratis via App Store

