Energieverbruik meten: deze apps vinden de ergste stroomslurpers

Het is belangrijker dan ooit om je energieverbruik te meten en inzicht te krijgen wat de ergste stroomslurpers in je huis zijn. Gebruik daarvoor een energieverbruiksmanager op je iPhone.

Energieverbruiksmanager op je iPhone: wat je moet weten

Met de hoge prijzen voor gas en elektra is het slim om regelmatig je energieverbruik in de gaten te houden en even te meten. Op die manier kun je bijvoorbeeld zien of je apparaten onnodig veel energie slurpen, zonder dat je het doorhebt. Een energieverbruiksmanager op je iPhone is dan een handig hulpmiddel.

Via de eigen energieleverancier

Controleer eerst of je eigen energieleverancier je de mogelijkheid geeft om je energieverbruik te meten. Veel netbeheerders laten in hun app alleen weten hoeveel je per maand hebt verbruikt, wat je niet veel houvast geeft over wat je kunt verbeteren. Sommige leveranciers gaan echter net wat verder.

Eneco

Heb je Eneco en gebruik je de Toon-thermostaat met een abonnement? Dan kun je de Toon-app downloaden. Met deze app check je welke apparaten onopgemerkt energie slurpen. Toon ziet vanzelf om wat voor apparaten het gaat.

Toon Quby 8,4 (14.337 reviews) Gratis via App Store via App Store

Oxxio

Klanten van Oxxio kunnen terecht bij de Oxxio-app. Heb je een slimme meter in de meterkast, dan kun je via de app je energieverbruik per uur meten. Opvallend is dat je bij Oxxio wel extra moet betalen voor meer inzicht. Voor 1,49 euro per maand kun je Oxxio Pro krijgen en zie je welke apparaten bij jou thuis de meeste energie verbruiken.

Oxxio Oxxio 6,8 (4.030 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meten via de P1-poort: in realtime inzicht

Heb je een slimme meter in de meterkast hangen, dan kan je energieleverancier vanaf een afstandje je meter uitlezen. Je kunt ook andere partijen toegang geven tot deze data. Dat kan op twee verschillende manieren.

Je kunt allereerst een fysiek apparaatje in de P1-poort van de meter prikken. Via een app die bij dat apparaatje hoort kun je dan in realtime je energieverbruik aflezen. Daar heb je niet eens een slimme meter voor nodig.

Energyflip

Dat kan bijvoorbeeld met de EnergyFlip. Deze werkt met slimme meters en analoge meters. Het apparaatje sluit je aan en dan kun je met de EnergyFlip-app je energieverbruik realtime meten en de apparaten die veel energie verbruiken opsporen. De app geeft je tevens tips hoe je nog verder kunt besparen. Het apparaatje is alleen niet goedkoop. Hij kost namelijk 99 euro.

EnergyFlip Aurum 7,6 (32 reviews) Gratis via App Store via App Store

HomeWizard

De HomeWizard is een speels ogend apparaatje dat je in de P1-poort stopt. Deze kost maar 29,95 euro en heeft een prettige app. De HomeWizard wordt goedkoop aangeboden, omdat je extra moet betalen voor meer informatie over je energieverbruik. Een abonnement op Energy+ kost 0,99 euro per maand.

HomeWizard Energy HomeWizard B.V. 9,4 (16.247 reviews) Gratis via App Store via App Store

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Er zijn nog meer P1-meters op de markt te vinden met bijhorende apps. Bij het maken van een keuze is het slim om onder andere rekening te houden met hoe deze dienst met je data omgaat.

Meten via de P4-poort: met vertraging

Daarnaast kun je ervoor kiezen om een energieverbruiksmanager toestemming te geven om van afstand je slimme meter uit te lezen. Dat gebeurt via de P4-poort. De gegevens van je slimme meter worden één keer per dag naar je netbeheerder gestuurd. De energieverbruiksmanager geef je dan toestemming om die gegevens te lezen. Je verbruik zie je daardoor met een dag vertraging in plaats van realtime.

Bencompare

Met de app Bencompare kun je niet alleen inzicht krijgen in je vaste lasten, maar ook inzicht krijgen in je energieverbruik. Je vult daarvoor de meternummers van stroom- en gasmeter in de app waarna je netbeheerder deze moet goedkeuren.

Bencompare - Dé vergelijk app Bencom B.V. 8,4 (141 reviews) Gratis via App Store via App Store

Engie

Je hoeft geen klant te zijn van Engie om gebruik te maken van de Engie-app. Met deze app kun je overzichtelijk inzicht krijgen in je energieverbruik en hoe dat in de loop van de tijd verandert.

ENGIE Energie NL ENGIE Nederland Retail B.V. 9 (13.979 reviews) Gratis via App Store via App Store

Slimme thermostaat

Wat ook kan helpen bij het terugdringen van de kosten is een slimme thermostaat. We vergelijken slimme thermostaten van onder andere Google Nest en Tado. Ook zijn er slimme thermostaten zonder abonnement.