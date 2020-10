De nieuwste smartwatch van Apple hebben we uitgebreid getest. Bekijk nu onze Apple Watch Series 6 videoreview.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch Series 6 videoreview

Gisteren kon je hem al lezen: onze uitgebreide review van de nieuwste Apple Watch. Nu doen we er nog een schepje bovenop met onze videoreview van de smartwatch. We laten het horloge van alle kanten zien en bespreken we plussen en minnen, zodat jij weet of de Apple Watch Series 6 de moeite waard is.

Wat ons vooral is opgevallen aan de Series 6 is de Saturatie-app, die teveel foutmeldingen geeft om goed te kunnen werken, en dat er daarnaast wel erg weinig vernieuwingen zijn doorgevoerd. Dat maakt de Apple Watch SE extra aantrekkelijk: dit instapmodel werd op dezelfde dag onthuld en is ruim honderd euro goedkoper, terwijl je eigenlijk maar weinig inlevert.

Ondanks dat is de Apple Watch Series 6 kwalitatief gezien nog steeds de beste smartwatch die je anno 2020 als iPhone-gebruiker kunt kopen. Wij denken alleen dat veel mensen meer dan tevreden zullen zijn met hetgeen dat de Apple Watch SE te bieden heeft.

→ Lees ook onze geschreven review van de Apple Watch Series 6

Abonneer je op ons YouTube-kanaal!

Heb je al een Apple Watch of een ander product van Apple, of wil je op de hoogte blijven van de nieuwste producten en slimme tips? Abonneer je dan vooral even op ons YouTube–kanaal. Daar presenteren we iedere week een nieuwe video. De komende weken worden extra leuk, omdat we dan eindelijk aan de slag kunnen met de nieuwe iPhones en alles wat Apple nog meer op het iPhone 12-event aankondigt.