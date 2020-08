Dit najaar onthult Apple zijn nieuwste smartwatch: de Apple Watch Series 6. In onze nieuwste video nemen we onze verwachtingen met je door.

Video: Apple Watch Series 6 verwachtingen

Het belooft een bomvol najaar te worden voor Apple. Naast de introductie van de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini onthult men in september waarschijnlijk ook een nieuw horloge. De Apple Watch 6 brengt heel wat vernieuwingen met zich mee.

Zoals altijd houdt het bedrijf de kaken stijf op elkaar, maar op basis van geruchten zijn we al behoorlijk wat te weten gekomen over de opvolger van de Apple Watch Series 5. In de video hieronder nemen we al onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 6 met je door.

Bij de Series 6 staat gezondheid nog steeds centraal. Zo voegt Apple volgens meerdere bronnen een saturatiemeter toe, die het zuurstofgehalte van je bloed kan meten. Op die manier kan de Watch je waarschuwen voor opkomende paniekaanvallen.

Verder zou er een Touch ID-scanner in de Digitale Kroon komen, wordt de accuduur beter en is de Watch nog meer waterdicht. Ook wordt de smartwatch sneller door de krachtigere processor en draait ‘ie bij uitkomst uiteraard op watchOS 7, die nieuwe Apple Watch-software.

Wekelijks plaatsen we een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. De ene keer geven we je een handige, praktische tip om alles uit je Apple-apparaten te halen. De andere keer voelen we een nieuw product aan de tand. Ook bespreken we het laatste nieuws van Apple, zoals de aangekondigde watchOS 7-functies.

