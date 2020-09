Ook een Apple-event in september zonder nieuwe iPhones hoeft niet saai te zijn. In deze video praten we je in zes minuten bij over alle nieuwe producten die zijn aangekondigd.

Apple-event video: dit werd er aangekondigd

Het grote september-event van Apple ligt inmiddels een paar dagen achter ons. Hoog tijd om de balans op te maken en alle nieuwe producten beter te bekijken. In deze video nemen we de vier aankondigingen met je door: van de iPad 2020 tot de iPad Air 2020 en de Apple Watch Series 6 tot de Apple Watch SE. Zo weet je in zes minuten niet alleen wat er is aangekondigd, maar ook wat de beste nieuwe functies zijn.

Wil je meer weten over alles wat er is aangekondigd? iPhoned staat deze weken in het teken van alles wat met het event te maken heeft.

We gaan de komende tijd uiteraard aan de slag met alle software-updates die zojuist zijn verschenen en met de Apple Watch Series 6, SE en nieuwe iPads. Natuurlijk kijken we ook nog steeds uit naar de iPhone 12-modellen, die vroeg of laat toch aangekondigd zullen worden.