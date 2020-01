Werkt de Touch Bar van je MacBook ineens niet meer? Dat kan. De balk ‘bevriest’ soms zonder duidelijke redenen. In deze tip laten we zien hoe je de Touch Bar weer aan de praat krijgt.



Touch Bar werkt niet

Je bent net lekker bezig op je MacBook Pro, totdat de Touch Bar ineens niet meer werkt. De aanraakbalk reageert nergens meer op, ook niet wanneer je het huidige programma opnieuw opstart, of het in een andere app tevergeefs probeert. Geen zorgen. Waarschijnlijk is de oplossing dichterbij huis dan je denkt. Dit moet je doen wanneer de Touch Bar niet werkt:

Open de map ‘Programma’s’, tik op ‘Hulpprogramma’s’ en open vervolgens ‘Activiteitenweergave’; Zorg dat het eerste tabblad open staat: ‘CPU’; Vul in het zoekvenster rechtsboven de tekst ‘touchbarserver’ in; Selecteer ‘TouchBarServer’ en klik op het kruisje linksboven; Bevestig de opdracht door de aanwijzingen op het scherm te volgen.

Je hebt de Touch Bar nu geforceerd afgesloten. Als het goed is, wordt het proces hierna zonder problemen weer hervat. Dit betekent dat de aanraakbalk weer actief wordt. Mogelijk moet je de app die je het moment van ‘bevriezing’ aan het gebruiken was opnieuw opstarten. Indien bovenstaande oplossing niet werkt, doe je er verstandig aan je MacBook helemaal opnieuw op te starten.

Waarom dit zo werkt

Misschien vraag je je af waarom je relatief veel moeite moet doen voor een ogenschijnlijk simpel taakje als het verversen van de Touch Bar. Dit heeft alles te maken met de T2-chip. Deze processor zit vanaf 2018 in MacBook Air– en MacBook Pro-laptops en is verantwoordelijk voor de beveiliging. De chip staat tussen de reguliere processor en software in, en bewaakt bijvoorbeeld gevoelige Touch ID-gegevens.

