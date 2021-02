Je MacBook toetsenbord reageert niet, wat nu? Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. In deze tip zetten we drie mogelijke oplossingen op een rij.

MacBook toetsenbord reageert niet: probeer dit

Plakkende toetsen, vasthangende knoppen of cijfers die gewoonweg niet reageren: de waslijst aan mogelijke problemen met MacBook-toetsenborden is groot. Ervaar je problemen met het toetsenbord van je MacBook, wacht dan echter met meteen naar de Apple Store rennen voor een reparatie. Er is namelijk een grote kans dat je de problemen eigenhandig kunt fixen.

Tip: Kan je het wachtwoord van je Mac niet invullen omdat de toetsen niet werken? Sluit dan even een usb-toetsenbord op je MacBook aan om toegang te krijgen tot het apparaat.

1. Schakel Muistoetsen uit

Als alleen bepaalde toetsen niet reageren, is de oplossing mogelijk simpeler dan je had gedacht. Het kan namelijk gebeuren dat je per ongeluk een Toegankelijkheidsinstelling hebt aangezet. Deze zorgt ervoor dat knoppen worden uitgeschakeld en het lijkt alsof je MacBook toetsenbord niet meer werkt. Gelukkig is dit snel te controleren en weer uit te schakelen door onderstaande stappen te doorlopen:

Klik op het Apple-logo en kies ‘Systeemvoorkeuren’; Selecteer ‘Toegankelijkheid’; Scroll in het volgende venster naar ‘Muis en trackpad’; Zet het vakje achter ‘Activeer muistoetsen’ uit.

Als je bovenstaande stappen doorlopen hebt, zou het toetsenbord het weer moeten doen. Is dit niet het geval, kijk dan naar de volgende tip.

2. Reinig je MacBook toetsenbord

Doen slechts een of twee toetsen het niet? Dan kan er simpelweg wat vuil onder zitten waardoor het mechanisme niet meer correct reageert. MacBooks worden vaak intensief gebruikt, en een broodkruimel kan al genoeg zijn om roet in het eten te gooien.

In dat geval zit er niets anders op dan het MacBook toetsenbord schoonmaken. Gebruik hiervoor nooit een stofzuiger, want door de statische elektriciteit kan dit voor grote problemen zorgen.

Op YouTube staan verschillende tutorials die laten zien hoe je de toetsen verwijdert. Een pasje is al genoeg om de knoppen los te krijgen. Door ze voorzichtig los te wrikken, kun je de onderkant schoonmaken. Wees ook hier zorgvuldig en voorzichtig mee, omdat je de mechanismen niet wil beschadigen. Na afloop klik je de toetsen weer terug op hun plaats.

Ook kun je proberen het vuil met een busje perslucht te verwijderen. Plaats de MacBook hierbij schuin op bijvoorbeeld een tafel (in een hoek van 75 graden) en beweeg hierbij van links naar rechts over het toetsenbord terwijl je het persknopje indrukt. Vervolgens herhaal je dit door je laptop op zijn andere zijde te zetten en van rechts naar links over het toetsenbord te gaan.

Zit je na bovenstaande twee tips nog steeds met een defect toetsenbord? Dan raden we aan om contact op te nemen met Apple Support. Het lijkt om een technisch probleem te gaan, dat je het beste door een Apple-medewerker kunt laten oplossen.

Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een opgezwollen accu voor problemen bij je trackpad en toetsenbord zorgt, of dat de verbinding tussen het toetsenbord en de rest van je Mac is beschadigd.

Dit soort problemen kun je het beste aan een Apple-medewerker overlaten. Zij hebben speciaal gereedschap waarmee de Mac uit elkaar kan worden gehaald, en ze gebruiken alleen goedgekeurde onderdelen om het op te lossen. Contact opnemen kan via Apple Support op de website van Apple. Daar kies je in een keuzemenu het probleem waarmee je geholpen wilt worden.

Op zoek naar meer handige en praktische tips voor je MacBook? Check dan ons uitgebreide overzicht.