De 5 beste slimme stekkers onder de 35 euro: Action, Philips Hue en meer

Ontdek het gemak van slimme stekkers. Beheer je apparaten eenvoudig, bespaar energie en maak je huis veiliger met handige functies. iPhoned zet de vijf beste slimme stekkers voor je op een rij.

Wat zijn de voordelen van slimme stekkers

Slimme stekkers zijn een musthave voor elk modern huis omdat ze je volledige controle geven over je apparaten, zelfs als je niet thuis bent. Met slimme stekkers kun je eenvoudig apparaten in- en uitschakelen via een app op je smartphone, wat je helpt om energie te besparen en je huis efficiënter te beheren.

Ze zijn ideaal voor het automatiseren van verlichting, elektrische apparaten zoals koffiemachines of verwarmingselementen, en kunnen zelfs worden ingesteld om op bepaalde tijden aan of uit te gaan, wat de dagelijkse routine vergemakkelijkt en de energiekosten verlaagt. Bovendien werken veel slimme stekkers met spraakassistenten zoals Alexa of Google Assistant, zodat je handsfree kunt bedienen.

Daarnaast kunnen slimme stekkers bijdragen aan de veiligheid van je huis. Ze kunnen je helpen om apparaten automatisch uit te schakelen wanneer je ze niet nodig hebt, waardoor het risico op oververhitting of brandgevaar wordt verminderd. Sommige modellen bieden ook functies zoals energiemetingen, zodat je kunt zien hoeveel stroom je apparaten verbruiken. Hieronder hebben we de drie beste slimme stekkers onder de 35 euro voor je op een rij gezet.

Lidl slimme stekker: voor 14,99 euro

De Silvercrest slimme stekker van Lidl maakt het mogelijk om apparaten automatisch te bedienen via Zigbee. Je kunt eenvoudig lampen, ventilatoren en andere apparaten in- of uitschakelen met je smartphone of via spraakbesturing met Google Home of Alexa, wat zorgt voor extra gemak en controle.

Matter ondersteuning & maximale belasting

De stekker ondersteunt Matter, waardoor hij compatibel is met andere Matter-gecertificeerde apparaten, wat het mogelijk maakt om deze stekker te integreren in een breder smart home-ecosysteem. Met een maximale belasting van 16 ampère (3680 watt) is hij geschikt voor het bedienen van zowel kleine als grotere apparaten. Via de Lidl Home-app of andere Zigbee-compatibele apps kun je ook schema’s instellen en apparaten op een energiezuinige manier bedienen.

Shelly slimme stekker: voor 19,97 euro

De Shelly Plus Plug S is een slimme stekker die je apparaten bedient via een app of stemcommando’s via Google Assistant en Alexa. Hij maakt gebruik van Wi-Fi, zodat je geen extra hubs nodig hebt, en je kunt schema’s instellen voor automatische bediening.

Geen matter ondersteuning & maximale belasting

Met een maximale belasting van 16 ampère (3680 watt) is hij geschikt voor zowel kleine als grotere apparaten. De stekker biedt energie-monitoring voor efficiënt verbruik, maar ondersteunt geen Matter, wat de integratie met andere smart home-systemen beperkt.

Action stekkers: 3-pack voor 20,85 euro

De LSC Smart Connect slimme stekkers van Action stellen je in staat niet-slimme apparaten op afstand te bedienen via je smartphone. Je kunt ze aan- of uitzetten met de gratis app of via spraakbesturing via Amazon Alexa en Google Assistant, wat ideaal is voor apparaten zoals lampen, ventilatoren of radio’s.

Matter ondersteuning & maximale belasting

Met de ingebouwde verbruiksmeter kun je het energieverbruik volgen, en je kunt timers instellen voor apparaten die je slechts op bepaalde tijden gebruikt. De stekkers ondersteunen Matter, waardoor ze compatibel zijn met andere Matter-gecertificeerde smart home-producten. Ze hebben een maximale belasting van 16 ampère (3680 watt), en werken zonder hub, wat ze een betaalbare en gebruiksvriendelijke optie maakt voor het upgraden van je smart home.

Hombli smart plug: voor 29,99 euro

De Hombli slimme stekker maakt het mogelijk om je apparaten op afstand te bedienen via de Hombli-app, spraakbesturing met Google Assistant, Alexa en Siri, en ondersteunt Matter, zodat je hem naadloos kunt integreren met andere Matter-gecertificeerde apparaten. Dit zorgt voor een flexibele en veelzijdige ervaring binnen je smart home-systeem, waarmee je apparaten eenvoudig kunt in- of uitschakelen, timers kunt instellen en het energieverbruik kunt monitoren.

Matter ondersteuning & maximale belasting

Met een maximale belasting van 16 ampère (3680 watt) is deze stekker geschikt voor het bedienen van zowel kleinere als grotere apparaten, zoals verlichting, ventilatoren en huishoudelijke apparaten. Dankzij de ondersteuning voor Matter kun je de Hombli slimme stekker combineren met andere slimme producten en platformen, waardoor hij een betrouwbare en efficiënte keuze is voor het uitbreiden van je slimme woning.

Philips Hue smart plug: van 35 euro voor 29,95 euro

De Philips Hue slimme stekker maakt gewone lampen slim, zodat je ze kunt toevoegen aan je Hue-verlichtingssysteem zonder vervanging. Het compacte design past gemakkelijk in een stopcontact en is via Bluetooth te gebruiken, of met de Philips Hue Bridge voor extra functies zoals timers en dimmen.

Matter ondersteuning & maximale belasting

De stekker ondersteunt Matter, zodat hij compatibel is met andere Matter-producten, en heeft een maximale belasting van 16 ampère (3680 watt). Je kunt de stekker bedienen via de Philips Hue-app of spraakbesturing met Google Assistant, Alexa en Apple HomeKit voor extra gemak.

Welke slimme stekker moet ik hebben?

De beste keuze voor een slimme stekker hangt af van je specifieke behoeften. Als je op zoek bent naar een betaalbare optie met Matter-ondersteuning en energiebeheer, zijn de LSC Smart Connect stekkers van Action een uitstekende keuze. De stekkers komen in een set van drie voor een scherpe prijs, werken zonder hub en zijn gemakkelijk te integreren in een smart home-systeem.

Voor wie meer flexibiliteit en een uitgebreidere integratie zoekt, is de Hombli slimme stekker een goede optie. Hij ondersteunt Matter, heeft energie-monitoring en is compatibel met verschillende smart home-platformen. De Philips Hue stekker biedt extra voordelen voor gebruikers van het Hue-systeem, met mogelijkheden zoals dimmen en timers. Als Wi-Fi de voorkeur heeft, is de Shelly Plus Plug S een goede optie, hoewel deze geen Matter ondersteunt.