Zo scoor je bij Action een slimme buitencamera voor minder dan 40 euro

Met de LSC Smart Connect draadloze buitencamera van Action maak je je huis eenvoudig en betaalbaar veiliger. Je bedient de camera gemakkelijk via je smartphone. Ontdek wat je voor deze lage prijs kunt verwachten en hoe je de beveiliging van je huis kunt verbeteren.

Dit is de buitencamera van Action

Deze LSC Smart Connect draadloze buitencamera van Action is een aanrader als je jouw huis eenvoudig en betaalbaar wilt beveiligen. De installatie is snel geregeld: plaats de camera op een geschikte plek, verbind hem met je wifi en koppel hem via de app. Binnen een paar minuten kun je jouw huis en omgeving eenvoudig in de gaten houden, waar je ook bent.

De camera biedt alles wat je nodig hebt voor basisbeveiliging: heldere beelden, meldingen bij beweging en de mogelijkheid om beelden lokaal op te slaan zonder een abonnement. Dankzij de weerbestendige behuizing is hij geschikt voor buitengebruik, zodat je woning het hele jaar door beschermd is. En dat voor een prijs van slechts 38,95 euro.

Alles wat je wilt weten over de functies

Deze draadloze buitencamera is een betaalbare manier om je huis en tuin in de gaten te kunnen houden. Met een resolutie van 1920 x 1080 pixels profiteer je altijd van scherpe beelden, zowel overdag als ’s nachts. Daarnaast blijft alles goed zichtbaar dankzij de infrarood-nachtmodus, zelfs wanneer het donker is.

Via de handige LSC Smart Connect-app bedien je de camera eenvoudig met je smartphone. Je kunt live meekijken, opgenomen beelden terugzien en meldingen ontvangen wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Zo blijf je altijd op de hoogte van wat er rondom je huis gebeurt.

Uitgerust met extra beveiligingsopties

Naast het opnemen van beelden beschikt deze camera over extra beveiligingsopties. Zo is er een sirene van 90 decibel die je kunt activeren om indringers af te schrikken. Dankzij bewegingsdetectie ontvang je direct een melding wanneer er activiteit wordt waargenomen. Met de privacyfunctie kun je bovendien instellen wanneer de camera tijdelijk geen beelden mag opnemen.

Lokale opslag zonder vereist abonnement

Beelden kun je lokaal opslaan op een microSD-kaart tot 128 GB (niet inbegrepen). Hierdoor heb je toegang tot je opnames zonder dat je een abonnement nodig hebt. Daarnaast worden gegevens via een EU-server verwerkt, waardoor ze onder de strenge Europese privacywetgeving vallen. Dit helpt om te voorkomen dat persoonlijke videobeelden zomaar extern worden gedeeld of gebruikt.

Weerbestendig voor elk seizoen

Daarnaast heeft deze buitencamera een IP65-certificering, wat betekent dat hij bestand is tegen regen, stof en andere weersomstandigheden. Zo blijft de camera het hele jaar door werken onder alle omstandigheden. Via de app kun je bovendien zelf bepalen welke opnames worden opgeslagen en welke je wilt verwijderen, wat extra controle over je privacy geeft. Daardoor is deze LSC Smart Connect buitencamera niet alleen een betaalbare, maar ook een veilige manier om je huis en omgeving te beveiligen.