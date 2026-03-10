Deze slimme stekker scoor je voor minder dan 10 euro

Wil je jouw huis omtoveren tot een smart home zonder gelijk veel geld uit te geven? Dan hebben we goed nieuws! Met deze slimme stekker tover je jouw huis om tot een smart home voor minder dan 10 euro.

Betaalbare slimme stekker van TP-Link Tapo

Met de TP-Link Tapo P100 slimme stekker bedien je jouw favoriete apparaten moeiteloos vanaf je smartphone. De installatie is razendsnel en eenvoudig, waardoor elk gewoon apparaat direct slim wordt. Stel timers en schema’s in via de app, en activeer spraakbediening met Amazon Alexa of Google Assistant voor nog meer gemak.

Eenvoudig te installeren en geen bridge vereist

Een groot voordeel van de TP-Link Tapo P100 is dat je geen extra bridge nodig hebt, zoals bij Philips Hue-slimme stekkers vaak wel het geval is. Hij werkt direct op 2,4GHz-wifi en gebruikt Bluetooth alleen voor de eenvoudige koppeling.

Via de gebruiksvriendelijke Tapo-app stel je gemakkelijk tijdschema’s, timers en een afwezigheidsmodus in, zodat apparaten automatisch aan- of uitgaan en het lijkt alsof er altijd iemand thuis is.

Handsfree te bedienen via Alexa en Google Assistent

Voorkeur voor spraakbesturing in plaats van bediening via je smartphone? Met deze slimme stekker is dat geen probleem: hij integreert naadloos met Amazon Alexa en Google Assistent voor handsfree bediening van al je apparaten.

Dankzij het compacte en slanke ontwerp blokkeert deze slimme stekker vrijwel nooit aangrenzende stopcontacten, ideaal voor een vol stekkerblok of stekkerdoos. Profiteer tijdelijk van een flinke korting waardoor je deze slimme stekker voor slechts 8 euro bij Amazon in huis haalt. Kies je liever voor een handig 2-pack? Die heb je in huis voor slechts 19 euro.

TP-Link Tapo TP-Link Systems Inc. 9.4 (1.387 reviews) Gratis via App Store via App Store

