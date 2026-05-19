Heb je weinig opslagruimte over op je Mac of PC? Dan is het slim om deze Google Chrome-functie meteen uit te zetten!
Deze functie in Google Chrome moet je uitzetten (om opslag te besparen)
Gebruik je Google Chrome op je Mac of Windows-pc? Dan moet je eigenlijk even in de instellingen van je browser te duiken. Chrome blijkt namelijk stilletjes een flink bestand van ongeveer 4 GB op je computer te zetten.
Het gaat om een bestand met de naam weights.bin. Dat bestand hoort bij Gemini, het AI-model van Google dat lokaal op je computer draait. Chrome gebruikt die technologie voor verschillende AI-functies, zoals slimme schrijfhulp en bescherming tegen online oplichting. Het kan handig zijn, maar als je die functies toch niet gebruikt zit er dus ook een nadeel aan. Want het bestand neemt flink wat opslagruimte in beslag.
Voor gebruikers van Google Chrome op een MacBook of laptop met beperkte opslag kan dat behoorlijk vervelend zijn. Vier gigabyte lijkt misschien niet heel veel, maar op apparaten met maar 128 GB of 256 GB opslag telt iedere gigabyte. Zeker als je al veel apps, foto’s en bestanden bewaart, merk je het verschil al snel.
Gelukkig kun je voorkomen dat Chrome dit AI-model downloadt. Daarvoor moet je een specifieke instelling in Chrome uitschakelen. Dat doe je op de volgende manier:
AI-bestand van Google Chrome verwijderen en uitzetten in je browser
- Open Chrome en tik rechtsboven op de drie puntjes;
- Kies voor ‘Instellingen’ in het menu;
- Klik links op ‘Systeem’;
- Zet de functie bij ‘AI op het apparaat’ uit.
Heb je het bestand al op je computer staan? Dan verdwijnt het niet altijd automatisch zodra je de functie uitschakelt. In sommige gevallen moet je het bestand nog handmatig verwijderen om de opslagruimte terug te krijgen.
Dat doe je door Finder te openen. Daarna klik je op ‘Ga’ in de menubalk. Houd de ‘option’-toets ingedrukt en kies voor ‘Bibliotheek’. Open daarna de mappen ‘Application Support’, ‘Google’ en ‘Chrome’. Open daar de map ‘OptGuideOnDeviceModel’. Hier kun je het bestand weights.bin verwijderen.
In Windows open je de Verkenner. Vervolgens open je de C-schijf en ga je naar ‘Gebruikers’. Daarna open je de map met je gebruikersnaam. Vervolgens kies je voor ‘AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel’. Haal daarna het bestand weights.bin weg.
