Gaat je iPhone-wekker niet meer af? Dan moet je dit direct proberen

Heb jij je recent verslapen? In dat geval is de kans groot dat jouw iPhone-wekker te maken heeft met een veelvoorkomend probleem. Dit is de oplossing!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Problemen met de iPhone-wekker

Opgelet als je problemen hebt met de wekker op je iPhone! Door een probleem gaat de wekker bij veel gebruikers niet meer af. Dat zorgt voor vervelende situaties, omdat de iPhone voor veel gebruikers inmiddels ook de dagelijkse wekker is. De problemen met de iPhone-wekker hebben als gevolg dat veel gebruikers zich verslapen en te laat bij afspraken komen. Apple heeft al verbeteringen in de software doorgevoerd, maar de wekker werkt nog niet bij iedereen naar behoren.

Door het probleem met de wekker speelt de iPhone geen geluid af op het geselecteerde tijdstip. De wekker is dus wel ingesteld, maar gaat niet af op het juiste moment. In plaats daarvan wordt de wekker automatisch gedempt, waardoor veel gebruikers te laat wakker worden. Dit heeft vermoedelijk te maken met een functie van Face ID, die de iPhone-wekker onbedoeld zachter of zelfs helemaal uitschakelt.

Tekst gaat verder onder de video.

Deze functie moet je aanpassen

Gaat jouw iPhone-wekker regelmatig niet af? Het is dan aan te raden om de instellingen van je iPhone aan te passen. Met een simpele instelling kun je de problemen met de wekker oplossen, om te voorkomen dat je te laat wakker wordt of niet op tijd op een afspraak verschijnt. Een Face ID-functie ontgrendelt je iPhone waarschijnlijk, waardoor de wekker van je iPhone niet meer naar behoren werkt. Zo los je dat op:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Face ID en toegangscode’; Voer je toegangscode in; Zet de schakelaar achter ‘Aandacht vereist voor Face ID’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aandachtsdetectie is een extra beveiligingslaag voor Face ID, maar zorgt er naar verluidt juist voor dat het volume van de wekker wordt verlaagd of zelfs helemaal wordt uitgeschakeld. Hier lijkt het mis te gaan, want in sommige gevallen registreert de iPhone aandachtsdetectie terwijl iemand nog slaapt. Door aandachtsdetectie uit te schakelen verlies je een extra beveiligingslaag, maar los je wel de problemen met de iPhone-wekker op.

Meer iPhone-tips

Goed om te weten: je iPhone is nog steeds goed beveiligd met deze functie uitgeschakeld. Aandachtsdetectie geldt als een extra beveiligingslaag, maar Face ID is ook veilig zonder dit onderdeel. Heb je geen problemen met de wekker op je iPhone? Dan raden we aan om aandachtsdetectie ingeschakeld te laten, zodat Face ID optimaal werkt. Als je wél problemen hebt is dit een eenvoudige manier om ze te verhelpen.

Bij een aantal gebruikers is het probleem met de iPhone-wekker inmiddels verholpen, maar dat geldt helaas nog niet voor iedereen. Apple heeft al een verbetering in de software doorgevoerd en heeft recent niet gereageerd op klachten van gebruikers over de wekker. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Volg ons dan op TikTok en schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!