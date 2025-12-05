Veel websites zitten vol vervelende banners en pop-ups op je iPhone. Met één simpele tik in Safari kun je die irritaties verbergen en rustig verder surfen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo kun je irritante reclame verwijderen op je iPhone met een tik

Op veel websites op je iPhone word je overladen met bewegende banners, pop-ups en andere (vaak veel te) drukke advertenties. Dat maakt lezen en surfen niet alleen minder prettig, maar soms zelfs onmogelijk.

Gelukkig heeft Safari op de iPhone een handige functie waarmee je met één tik de afleidende elementen kunt verbergen. In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt en hoe je het precies in kunt stellen.

Afleidende onderdelen verwijderen op je iPhone

Om reclame en advertenties te verwijderen heb je geen extra software nodig op je iPhone. Safari heeft hiervoor een handige functie ingebouwd bij recente iPhones.

Reclame verwijderen in Safari op je iPhone zonder extra software Start de Safari-app op je iPhone; Open de website die je wilt bekijken; Tik op het icoontje helemaal links in de adresbalk (dit is het icoontje met de streepjes); Kies in het menu voor ‘Verberg afleidende onderdelen’; Tik op het onderdeel dat je wilt verbergen; Tik op ‘Verberg’ in de selectie; Ga terug naar de adresbalk en tik op het vinkje om het geselecteerde onderdeel te verwijderen.

Wil je weer terug naar de normale versie van de website? Dan tik je opnieuw op het icoontje helemaal links in de adresbalk. Kies vervolgens in het menu voor ‘Toon verborgen onderdelen’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbergen van reclame: werkt het op elke website?

De bovenstaande functie werkt op de meeste artikelen en blogs, maar niet overal. Als Safari de inhoud van een pagina niet goed kan herkennen, kan de optie soms grijs blijven. Dan is de website op een manier opgebouwd en is het niet mogelijk om de reclame te verwijderen op je iPhone.

Meer tips voor Apple?

Ben je op zoek naar meer handige tips? Check dan de artikelen hieronder!