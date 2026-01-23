iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Met deze verborgen functie werkt Safari veel beter (op je iPhone én iPad)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
23 januari 2026, 14:02
2 min leestijd
Is Safari de meestgebruikte browser op je iPhone en iPad? Schakel deze verborgen functie dan in, zodat Safari veel beter werkt!

Verborgen functie in Safari

Gebruik je regelmatig Safari op je iPhone en iPad? In dat geval mis je waarschijnlijk een handige functie in de browser. In Safari wordt de verversingssnelheid van je scherm standaard verlaagd als je een iPhone of iPad met ondersteuning voor ProMotion hebt. Apparaten met ProMotion hebben een display met een verversingssnelheid van 120Hz, terwijl dat bij andere toestellen 60Hz is. Door deze technologie zien animaties en beelden er bijvoorbeeld soepeler uit op de iPhone 17 Pro dan op de iPhone 17.

Het scherm van de iPhone 13 Pro en nieuwere Pro-modellen ververst twee keer zo snel als het display van reguliere modellen. De iPad Pro 2017 en nieuwere iPad Pro-modellen beschikken over dezelfde ProMotion-technologie. Helaas merk je daar bij Safari weinig van, omdat de browser de verversingssnelheid standaard verlaagt naar 60Hz. Wil je dat animaties ook in Safari zo goed mogelijk draaien? Schakel dan deze verborgen functie voor Safari in!

Safari-functies webapplicatie

Safari aanpassen naar 120Hz

Heb jij een iPhone 13 Pro of een nieuwer Pro-model? Of een iPad Pro 2017 of nieuwer? Je hebt dan een toestel dat beschikt over de ProMotion-technologie van Apple. Het scherm laadt beelden iedere 8,3 milliseconde, zodat animaties soepel draaien. Bij Safari is dat niet standaard het geval, waardoor beelden schokkerig en minder vloeiend kunnen overkomen. Met deze verborgen functie voorkom je dat in Safari:

  1. Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad;

  2. Veeg naar beneden en tik op ‘Apps’;

  3. Ga naar ‘Safari’;

  4. Scrol naar beneden en open ‘Geavanceerd’;

  5. Tik op ‘Functiemarkeringen’;

  6. Schakel tot slot ‘Prefer Page Rendering Updates near 60fps’ uit.

Heb je de verborgen functie in Safari uitgeschakeld? De verversingssnelheid wordt dan niet meer verlaagd in de browser. Dat betekent dat je op een toestel met ondersteuning voor ProMotion ook in Safari een verversingssnelheid van 120Hz behoudt. Dit verschil is vooral te merken als op een website animaties verschijnen. Deze beelden worden met 120Hz veel soepeler gedraaid op je iPhone en iPad. Bij het scrollen over webpagina’s merk je geen verschil, dat gebeurt altijd met 120Hz in Safari.

safari 60hz uitschakelen

Meer over Safari

Zonder de verborgen functie doet Safari onder voor andere browsers. Zo verlagen webbrowsers als Chrome en Firefox de verversingssnelheid niet. In deze applicaties behoudt je standaard 120Hz, waardoor ze animaties vloeiender tonen dan Safari. Dat verschil is zeker te merken als je Safari naast andere browsers als Chrome en Firefox gebruikt op je iPhone en iPad, Safari kan in dat geval minder vloeiend aanvoelen.

Door de instellingen van Safari aan te passen neem je dit verschil weg. Met de verborgen functie van Safari uitgeschakeld heeft de browser dezelfde verversingssnelheid als Chrome en Firefox. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone en iPad? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste functies!

Bron afbeelding: 9to5mac
Internet en browsers Basisinstellingen Safari iPhone iPad Apple

