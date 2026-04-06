Wifi kun je soms beter uitzetten op je iPhone (om deze voordelen)

Soms is het verstandig om (tijdelijk) wifi uit te zetten op je iPhone. Maar hoe moet je dat eigenlijk doen?

Wifi is vaak ontzettend handig om aan te hebben staan (en verbonden te zijn). Het is in de regel sneller dan mobiel internet, het spaart je databundel en zorgt er daarnaast voor dat apps lekker vlot laden. Toch zijn er ook momenten waarop het uitzetten van wifi op je iPhone juist een stukje slimmer is.

Zo is het veiliger om geen wifi te gebruiken als je bijvoorbeeld onderweg een bankbetaling wilt doen. Of als je iPhone telkens op een zwak openbaar netwerk blijft steken. Ook gebeurt het soms dat een bekend wifi-netwerk gewoon geen data geeft. Dat kun je wifi maar beter uitzetten en de mobiele internetverbinding van je iPhone gebruiken.

Wifi uitzetten op je iPhone via het bedieningspaneel doe je zo: Open het bedieningspaneel. Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Tik op het wifi-icoon; Het icoontje wordt grijs en je wifi is uitgeschakeld.

Let op! Als je wifi uitzet via het bedieningspaneel is dit maar tijdelijk. Je iPhone zal vanzelf je wifi-verbinding weer aanzetten. Dat doet het toestel de volgende dag, bij het opnieuw opstarten van je iPhone, of als je naar een nieuwe locatie met een bekend wifi-netwerk gaat.

Je kunt wifi op je iPhone ook op een andere manier uitzetten. Dan blijft wifi uitstaan tot je de functie weer handmatig aanzet. Je moet dus niet vergeten om wifi weer aan te zetten als je het draadloze netwerk wilt gebruiken.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Tik op ‘Wifi’;

Zet de schuifknop bij ‘Wifi’ op uit.

