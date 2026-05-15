Spotify verklapt hoeveel data van je wordt verzameld (en dat is héél veel)

Heb jij een abonnement op Spotify? Let dan goed op, want Spotify verzamelt heel veel data over jouw luistersessies. Zo zie je dat!

Spotify komt met Wrapped

Spotify viert feest! De muziekdienst bestaat twintig jaar en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. Spotify heeft deze week een nieuw overzicht uitgebracht, dat doet denken aan Spotify Wrapped. Waar je bij Spotify Wrapped traditiegetrouw je jaaroverzicht ziet, heeft de muziekdienst nu veel groter uitgepakt. In Your Party Of The Year(s) krijg je een overzicht van álle data die Spotify over je heeft verzameld.

Om het jubileum te vieren kunnen alle gebruikers nu de langste Spotify Wrapped ooit bekijken, waarbij je terugblikt op je héle abonnement bij Spotify. Zo zie je welk nummer je als eerste hebt geluisterd, hoeveel nummers je in totaal hebt afgespeeld en wie je favoriete artiest is. Bij Spotify Wrapped blik je terug op één jaar, nu kijk je terug op álle jaren die je met Spotify hebt doorgebracht. Dat is een hele leuke toevoeging, maar zo verklapt Spotify ook hoeveel data er over je wordt verzameld.

Hier vind je de terugblik

Waar Spotify Wrapped normaal pas aan het einde van het jaar verschijnt, kunnen abonnees van de muziekdienst nu al in het voorjaar terugblikken op hun luistersessies. De functie in Spotify is beschikbaar voor zowel gratis als betalende gebruikers, waardoor iedereen nu aan de slag kan het met overzicht. Ben jij benieuwd welk nummer je als eerste hebt geluisterd? Of wie je favoriete artiest is? Zo zie je dat:

Open Safari (of een andere webbrowser) op je iPhone; Ga nar deze pagina van Spotify; Tik op ‘Open Spotify’; Kies voor ‘Tap to begin’ en bekijk je overzicht.

Heb je de pagina geopend in de applicatie van Spotify? Dan verschijnt het overzicht van je complete abonnement op Spotify vanzelf. Je ziet diepgaande data, waaronder de precieze datum waarop je jouw eerste nummer hebt afgespeeld bij de muziekdienst. Dat is niet alles, Spotify toont ook het exacte aantal liedjes dat je hebt beluisterd en hoeveel minuten je muziek van je favoriete muziek hebt afgespeeld. Zo krijg je een veel beter inzicht in jouw luistersessies van de afgelopen jaren.

Spotify verzamelt véél data

Spotify viert het twintigjarig jubileum in stijl en trakteert alle luisteraars op een extra Spotify Wrapped. Dat is een hele leuke toevoeging, maar Spotify verklapt ook hoeveel data er van je wordt verzameld. Het was al duidelijk dat op jaarbasis enorm veel wordt bijgehouden van alle gebruikers, maar nu blijkt dat deze data nog veel verder gaat in Spotify. Zo onthoudt de muziekdienst welk nummer je als eerste afspeelt en op welke dag dat was. Deze data wordt jarenlang bewaard blijkt nu.

Heb jij een abonnement op Spotify? Houd er dan rekening mee dat er waarschijnlijk nog veel meer data van je wordt verzameld door Spotify dan we nu weten. Dat kan geen kwaad, maar het is wel goed om er als abonnee bewust van te zijn. Jaarlijks levert deze data in Spotify in ieder geval opvallende lijstjes op, waarbij het de vraag is wat Spotify nog meer van ons weet.