Met deze truc kun je alle websites in het Nederlands lezen op je iPhone

De iPhone heeft een handig trucje waarmee je bijna alle websites in het Nederlands kunt bekijken. Hier lees je hoe je deze functie gebruikt.

Zo kun je alle websites in het Nederlands lezen op je iPhone

Engelse websites zijn voor de meeste mensen geen probleem om te lezen. Maar wat als een website in het Frans is? Of nog lastiger: in het Chinees? Dan wordt het vaak al behoorlijk vervelend om maar iets te begrijpen van wat er staat.

Gelukkig is er een makkelijkere manier om de tekst van websites om te zetten naar het Nederlands op je iPhone, zonder aparte apps. Deze functie zit in de standaardbrowser (dat is Safari). Om een website te vertalen naar het Nederlands voor je de onderstaande stappen uit.

Een website automatisch laten vertalen naar het Nederlands op je iPhone met Safari Open de app Safari op je iPhone; Open de website die je wilt vertalen naar het Nederlands; Tik indien nodig op de adresbalk en dan links op het icoontje in de balk (je adresbalk met de url van de websites kan boven- of onderaan het scherm staan); Kies daarna voor ‘Vertaal in het Nederlands’. Soms krijg je de optie ‘Vertaal website…’ te zien als je meerdere voorkeurstalen hebt ingesteld op je iPhone. Je kunt dan daarna alsnog je gewenste taal kiezen. De websites wordt meteen omgezet naar de gekozen taal.

Als de website is vertaald kun je door de websites scrollen en de rest van de vertaalde tekst lezen. Soms komt het wel eens voor dat sommige onderdelen niet goed worden vertaald of nog in de oorspronkelijke taal te zien zijn. Daar is dan niets aan te doen.

Wil je de websites weer in de originele taal bekijken? Dan tik je wederom op het icoontje in de adresbalk. Kies vervolgens in het verschenen menu voor de optie ‘Toon origineel’.

Website vertalen werkt niet: gebruik de app

Safari kan veel talen herkennen, maar niet elke taal of variant daarop. En bij sommige websites werkt de functie niet helemaal naar behoren door de opbouw van de pagina. In dat geval kun je altijd nog de tekst van de websites die je naar het Nederlands wilt omzetten handmatig kopiëren en laten vertalen met de app ‘Vertaal’ die standaard is geïnstalleerd op je iPhone.

