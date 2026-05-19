Ziet jouw Spotify-app er anders uit? Zo haal je het oude logo weer terug

Spotify bestaat twintig jaar en viert dat met een nieuw logo voor de app. Ben je geen liefhebber van het nieuwe ontwerp? Dan hebben we goed nieuws!

Spotify past logo aan

Gebruik jij de Spotify-app regelmatig op je iPhone, iPad of Mac? Dan is je vast al opgevallen dat het symbool van de applicatie er sinds kort anders uitziet. Spotify heeft het logo van de app aangepast, om het jubileum van de muziekdienst te vieren. Deze week bestaat Spotify twintig jaar en dat wilde het bedrijf vieren met een vernieuwd symbool van de app. Om stil te staan bij het jubileum heeft Spotify een discobal toegevoegd aan het icoontje van de applicatie.

Waar je normaal een groene cirkel achter het logo van Spotify ziet, is die cirkel nu veranderd in een glanzende discobal. Helaas valt het aangepaste logo niet bij iedereen in de smaak, want veel gebruikers klagen over de nieuwe discobal. Veel gebruikers verwarren het nieuwe logo met een applicatie die aan het updaten is. Ben jij geen liefhebber van het nieuwe symbool? Dan hebben we goed nieuws, want het gaat slechts om een tijdelijke verandering.

Alright, we know glitter is not for everyone. Our temp glow up ends soon. Your regularly scheduled Spotify icon returns next week. — Spotify (@Spotify) May 17, 2026

Zo krijg je het oude symbool terug

Spotify heeft inmiddels gereageerd op de commotie die is ontstaan door het aangepaste logo. Het bedrijf bevestigt dat het om een tijdelijke aanpassing gaat, die bedoeld is om het jubileum van de muziekdienst te vieren. Gebruikers hoeven zich dus geen zorgen te maken, want het is geen permanente wijziging in het logo van Spotify. Volgende week keert het reguliere symbool van Spotify weer terug naar de applicatie.

Gebruikers krijgen helaas niet de keuze om het logo van de applicatie zelf aan te passen. Slecht nieuws dus als je geen liefhebber bent van het nieuwe ontwerp, want je moet wachten op de volgende update van Spotify. Volgende week brengt de muziekdienst weer een nieuwe softwareversie uit, waarmee het oude symbool terugkeert naar de applicatie. Nog even geduld dus, over een week is de discobol weer verdwenen van je scherm. Je hoeft daarvoor alleen de update van Spotify te installeren.

Spotify viert het jubileum overigens niet alleen met een aangepast logo, maar ook met een terugblik op je complete abonnement. Waar je met Spotify Wrapped traditiegetrouw terugkijkt op je muzikale jaar bij de muziekdienst, pakt Spotify nu veel groter uit. Met een speciale terugblik onthult Spotify welk nummer je als eerste hebt afgespeeld, op welke dag dat gebeurde én wie je meest beluisterde artiest is. Dat zie je als volgt:

We hoeven dit jaar dus niet tot december te wachten om Spotify Wrapped te bekijken. Deze week viert Spotify nog het twintigjarig jubileum, die vieringen zijn volgende week weer voorbij. Vanaf komende week zie je ook weer het traditionele logo van Spotify op je telefoonscherm. Dat gebeurt vermoedelijk met een update, al kan het ook zo zijn dat Spotify het logo automatisch aanpast. In dat geval hoeven gebruikers zelfs helemaal niets te doen om het originele symbool terug te krijgen.