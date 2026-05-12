Eurovisie Songfestival gratis kijken: dit is de slimste manier in 2026

Het Eurovisie Songfestival is van start! Hierop moet je letten als je het Eurovisie Songfestival in 2026 gratis wilt kijken.
Zo kijk je Eurovisie 2026 gratis
Het is weer tijd voor het Eurovisie Songfestival! Voor Nederlandse kijkers wordt deze editie anders dan voorgaande jaren, want Nederland heeft besloten het Eurovisie Songfestival dit jaar te boycotten. Dat heeft gevolgen voor de halve finales en de grote finale, die niet door de AvroTros worden uitgezonden. In plaats daarvan worden deze uitzendingen verzorgd door de NOS, zonder het commentaar van Cornald Maas.
Eurovisie Songfestival 2026
Het is niet alleen een bijzondere editie door de boycot van Nederland (en Spanje, IJsland, Ierland en Slovenië), maar ook door het 70-jarig jubileum van het Eurovisie Songfestival. Dit jubileum wordt in Oostenrijk gevierd, waar Wenen het decor is voor de halve finales en de grote finale. De halve finales worden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei vanaf 21.00 uur uitgezonden, de grote finale volgt op zaterdag 16 mei om 21.00 uur. Deze landen strijden in de halve finales voor een plek in de finale:
|Halve finale 1
|Halve finale 2
|1
|🇲🇩 Moldova
|1
|🇧🇬 Bulgarije
|2
|🇸🇪 Zweden
|2
|🇦🇿 Azerbeidzjan
|3
|🇭🇷 Kroatië
|3
|🇷🇴 Roemenië
|4
|🇬🇷 Griekenland
|4
|🇱🇺 Luxemburg
|5
|🇵🇹 Portugal
|5
|🇨🇿 Tsjechië
|6
|🇬🇪 Georgië
|6
|🇦🇲 Armenië
|7
|🇫🇮 Finland
|7
|🇨🇭 Zwitserland
|8
|🇲🇪 Montenegro
|8
|🇨🇾 Cyprus
|9
|🇪🇪 Estland
|9
|🇱🇻 Letland
|10
|🇮🇱 Israël
|10
|🇩🇰 Denemarken
|11
|🇧🇪 België
|11
|🇦🇺 Australië
|12
|🇱🇹 Litouwen
|12
|🇺🇦 Oekraïne
|13
|🇸🇲 San Marino
|13
|🇦🇱 Albanië
|14
|🇵🇱 Polen
|14
|🇲🇹 Malta
|15
|🇷🇸 Servië
|15
|🇳🇴 Noorwegen
