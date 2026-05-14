Dit symbool kun je beter níét negeren op je iPhone (om deze reden)

Op je iPhone verschijnen regelmatig symbolen, maar één teken kun je beter niet negeren. Om dit symbool gaat het!

Symbool op de iPhone

Je iPhone heeft veel handige functies en instellingen. Een aantal instellingen herken je aan symbolen, die bovenin het scherm van je iPhone verschijnen. Zo zie je bij nieuwere iPhones in het Dynamic Island bijvoorbeeld welke muziek je luistert of hoelang de timer nog loopt. Dit zijn duidelijke symbolen, maar je herkent waarschijnlijk niet alle icoontjes die op je iPhone worden weergegeven. Toch is het belangrijk om onbekende symbolen niet direct te negeren.

Eén van die plaatjes is het teken voor je persoonlijke hotspot. Met deze functie ingeschakeld kunnen andere apparaten je mobiele internetverbinding gebruiken. Dat is handig als je bijvoorbeeld op je MacBook wilt werken, maar er geen wifi-netwerk beschikbaar is. Het symbool met twee groene ovalen naast het Dynamic Island of de notch geeft vervolgens aan dat je persoonlijke hotspot wordt gebruikt. Verschijnt dit symbool uit het niets? Dan moet je actie ondernemen.

Persoonlijke hotspot aanpassen

Het symbool met twee groene ovalen op je iPhone geeft aan dat je persoonlijke hotspot wordt gebruikt. Dat is normaal als je zelf een apparaat verbonden hebt met je hotspot, of op momenten dat vrienden je persoonlijke hotspot gebruiken. Het kan ook voorkomen dat iemand zonder dat je het weet je persoonlijk hotspot gebruikt, in dat geval moet je de instellingen van je iPhone direct aanpassen. Dat doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Persoonlijke hotspot’; Zet de schakelaar uit achter ‘Anderen mogen verbinden’.

De persoonlijke hotspot is een handig hulpmiddel als er geen werkende wifi-verbinding is, maar zorgt er ook voor dat je mobiele data er sneller doorheen gaat. Dat kan leiden tot hogere mobiele kosten, zonder dat je het merkt. Houd daarom goed in de gaten of dit symbool bovenin het scherm van je iPhone verschijnt, want dat betekent dat iemand jouw mobiele data verbruikt. Heb je daar geen toestemming voor gegeven? Schakel de persoonlijke hotspot dan uit en pas je wachtwoord direct aan.

Is de persoonlijke hotspot geactiveerd, zonder dat je iemand toestemming hebt gegeven om je mobiele data te gebruiken? In dat geval is je wachtwoord vermoedelijk te eenvoudig. Onder ‘Instellingen > Persoonlijke hotspot > Wachtwoord (wifi)’ kun je het wachtwoord van je persoonlijke hotspot aanpassen. Zorg ervoor dat dit een moeilijk wachtwoord is, zodat die door anderen in het openbaar niet simpel te raden is.

Het komt regelmatig voor dat een persoonlijke hotspot ongevraagd wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de trein of op het vliegveld. Dat is gemakkelijk te voorkomen door de functie uit te schakelen én een moeilijk wachtwoord in te stellen. Houd het symbool bovenin je iPhone in ieder geval goed in de gaten, zodat je zeker weet dat niemand ongevraagd je mobiele databundel gebruikt.