iPhone-tips: 4 supersnelle tips die je eigenlijk moet kennen

Zelfs al heb je al jaren een iPhone of iPad, dan kom je nog steeds verborgen functies tegen die stiekem ontzettend handig zijn. In deze tips voor je iPhone laten we een paar van deze handige trucs zien!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: drie supersnelle tips die je moet kennen

Deze week hebben we een aantal supersnelle tips voor je. Wist je bijvoorbeeld dat je de zaklamp van je iPhone op een hele makkelijke manier kunt uitschakelen op het vergrendelscherm? Dat en meer lees je in de iPhone-tips van deze week!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Zaklamp op het vergrendelscherm snel uitzetten

Dit overkomt je vast wel eens: pak je net de iPhone uit je broekzak, tik je per ongeluk op de zaklampknop. Op een of andere manier moet je dan altijd een paar keer goed tikken op het kleine knopje voordat het irritante lichtje weer uit is.

Jammer genoeg is er geen optie om de zaklamp-knop te verwijderen. Maar er is wel een makkelijkere manier om de zaklamp snel uit te zetten. Veeg met je vinger heel iets naar links op het vergrendelscherm, net alsof je de camera-app wilt openen. Je ziet dat de zaklamp zich dan meteen uitschakelt.

2. Plaats een app meerdere keren op het beginscherm

Als je altijd toegang wilt tot een bepaalde app kun je er natuurlijk voor kiezen om de app in de Dock (onderaan het scherm) te zetten. Jammer genoeg is hier de ruimte nogal beperkt.

Wist je dat je een app ook op elk scherm van je iPhone kunt plaatsen? Zo kun je bijvoorbeeld de Twitter-app op elke pagina neerzetten. Dan heb je altijd snel toegang tot de app, vanaf elke pagina. Het is zelfs mogelijk om een hele pagina te vullen met je favoriete app, als je dat wilt.

Ontgrendel je iPhone en veeg meerdere keren naar links tot je de Appbibliotheek te zien krijgt;

Tik met je vinger op de gewenste app en houdt hem ingedrukt;

Sleep de app naar de gewenste plek op een van de pagina’s met apps;

Herhaal de stappen om de app op verschillende pagina’s te plaatsen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Alle tabbladen tegelijk sluiten in Safari

De derde tip uit onze iPhone-tips is een korte, maar ontzettend handig trucje. Wanneer je in Safari alle openstaande tabbladen in één keer wilt sluiten, houd je je vinger op de tabbladen-knop. Dit is de knop met de twee vierkantjes in Safari, helemaal rechtsonder. In het menu dat nu verschijnt tik je op ‘Sluit alle [aantal] tabbladen’.

4. Hoofdfoto aanpassen in albums

Wanneer je foto’s in een album plaatst, kiest je iPhone zelf de hoofdfoto. Dit is de foto die je te zien krijgt in het albumoverzicht. Vind je die foto toch niet zo leuk? Dan is hij eenvoudig aan te passen.

Hoofdfoto aanpassen van een foto-album op de iPhone en iPad Open de foto’s-app en open het album waarvan je de hoofdfoto wilt aanpassen; Blader naar de foto die je wilt gebruiken als hoofdfoto; Houd je vinger ingedrukt op de foto en kies voor ‘Stel in als hoofdfoto’.

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

Dit waren onze tips voor de iPhone van deze week. Ben je op zoek naar meer handige functies? Check dan drie functies op iPhone die je eigenlijk uit moet zetten en drie handige tips om sneller met je iPhone te werken. Houd ook regelmatig iPhoned in de gaten voor meer tips en trucs!