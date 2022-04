iPhone-tips: drie functies die altijd aanstaan en je eigenlijk moet uitzetten

Je iPhone heeft veel handige functies die altijd aanstaan en waar je eigenlijk niets van weet. Maar sommige van deze achtergrondtaken heb je helemaal niet nodig. In deze iPhone-tips vertellen we je welke drie functies je meteen moet uitzetten!

iPhone-tips: drie functies die je moet uitzetten

We laten je deze keer drie functies zien die standaard aanstaan, maar je eigenlijk niet per se nodig hebt. Zet de volgende functies daarom meteen uit op je iPhone (en iPad!).

En wat is het voordeel als je deze functies uitzet? Hierdoor doe je langer met je accu en reageert je iPhone weer net even wat sneller. Ook hoeft Apple natuurlijk niet alles van je te weten …

1. Onnodige systeemservices en locatievoorzieningen uitzetten

Veel van de systeemservices en locatievoorzieningen kun je gerust uitzetten op je iPhone. Zet je bijvoorbeeld ‘Mobiel netwerken zoeken’ uit, dan kun je nog steeds je mobiel netwerk gebruiken. De functie wordt alleen gebruikt om de dienst te verbeteren. Hieronder lees je hoe je de functies uit moet zetten en welke je wél aan moet laten staan.

(Ongewenste) locatievoorzieningen en services uitzetten op iPhone Ga naar ‘Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen’; Scrol helemaal naar beneden en tik op ‘Systeem’; Zet de opties uit door op de schuifknop te tikken.

Er zijn een paar opties die je wél aan moet laten staan. Die zijn belangrijk voor het gebruik van je iPhone. Dit zijn onze tips met instellingen die je beter aan kunt laten staan op je iPhone.

Zoek mijn iPhone;

Noodoproepen en SOS-noodmelding;

Bewegingskalibratie en afstand (als je fitnesstracking of stappentellers gebruikt);

HomeKit (als je het gebruikt).

Je ziet ook pijltjes bij de verschillende opties staan. Een paars pijltje betekent dat een onderdeel kortgeleden je locatie heeft gebruikt. Een pijlomtrek betekent dat onder bepaalde voorwaarden je locatie gebruikt wordt. Wanneer er een grijs pijltje staat, heeft een onderdeel ergens in de afgelopen 24 uur je locatie gebruikt.

Uiteraard mag je op elk gewenste moment de functies die je hebt uitgezet weer aanzetten. Experimenteer daarom gerust met de verschillende instellingen.

2. Push mail uitzetten: check op vaste tijdstippen

Wanneer je e-mail hebt ingesteld op je iPhone, checkt je toestel constant of er nieuwe mailberichten zijn. Natuurlijk is het fijn dat je meteen weet wanneer je een nieuw e-mailbericht hebt, maar dit vraagt het nodige van je batterij.

Daarom is het meestal voldoende om in te stellen dat je iPhone slechts elk kwartier controleert of er nieuwe mailberichten voor je klaarstaan. De batterij gaat dan ook langer mee als je gegevens minder vaak ophaalt. Zo stel je het in.

Ga naar ‘Instellingen > Mail > Accounts > Nieuwe gegevens’;

Zet de schuifknop bij ‘Push’ uit;

Scrol naar beneden en kies onder ‘Ophalen’ voor ‘Elk kwartier’ of ‘Elk half uur’.

3. Automatisch website laden in Safari

Safari heeft een verborgen optie die de browser gebruikt om altijd het eerste zoekresultaat alvast te laden, zonder dat je erop hebt geklikt. Is die eerste website toevallig een site met veel foto’s? Dan ga je rap door je mobiele datalimiet heen.

In deze derde en laatste tip van onze iPhone-tips laten we daarom zien hoe je deze optie uit moet zetten. Dat doe je op de volgende manier.

Ga naar ‘Instellingen’ en scrol naar beneden;

Tik op ‘Safari’;

Zet de schuifknop uit bij ‘Laad beste resultaat vooraf’.

