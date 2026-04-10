iPhone-tips: 3 handige functies voor de camera die je niet mag missen!

Ben je vaak in de weer met de camera-app van je iPhone, dan moet je de 3 handige functies in de iPhone-tips van deze week zeker uitproberen!

iPhone-tips: 3 handige functies voor de camera

Als je deze iPhone-tips voor de camera al kent, dan weet je hoe handig ze zijn. Ken je ze nog niet, dan mag ze zeker niet missen!

1. Film vanuit fotomodus

Als je regelmatig wisselt tussen fotograferen en filmen, schakel je waarschijnlijk steeds tussen de twee modi. In de praktijk leidt dit er vaak toe dat je belangrijke momenten daardoor misloopt. Daarom is het handig om te weten dat je ook kunt filmen vanuit de fotomodus.

Het is ook nog eens eenvoudiger dan je waarschijnlijk denkt. Houd gewoon de sluiterknop lang ingedrukt en het opnemen van video begint automatisch. Wil je stoppen met filmen, dan hoef je de knop alleen maar los te laten. Voor langere video’s houd je de knop lang ingedrukt en veeg je naar rechts om de opname te vergrendelen, zodat je je vinger niet op de knop hoeft te houden.

Terwijl je op deze manier opneemt, kun je nog steeds foto’s maken door op de kleinere witte knop te tikken die rechts naast de opnameknop verschijnt (of erboven, afhankelijk van hoe je je iPhone houdt tijdens het filmen). Zo kun je zowel video als foto’s van hetzelfde moment vastleggen zonder de opname te stoppen of van modus te wisselen.

2. Kopieer tekst met de camera

Open de Camera-app in de fotomodus en richt je telefoon op een willekeurige tekst. Zorg ervoor dat de volledige tekst die je wilt scannen in beeld past. Je zult zien dat je iPhone de tekst herkent en dat er een Livetekst-pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm verschijnt.

Tik op het Livetekst-pictogram (een klein vierkantje met tekstregels). Afhankelijk van wat je hebt gescand, verschijnen er verschillende opties. Bij telefoonnummers kun je direct bellen, een bericht sturen, het nummer toevoegen aan je contacten of gewoon kopiëren. Bij URL’s kun je erop tikken om de link in je browser te openen, deze te delen of te kopiëren. Gewone tekst kun je kopiëren, vertalen, of zoeken op internet. De functie is vooral handig om snel informatie vast te leggen zonder dat je een pen hoeft te pakken of iets in de app Notities hoeft te typen.

3. Selecteer de beste frames in Live Photos

Live Photos leggen 1,5 seconde video vast vóór en na het indrukken van de opnameknop. Dat betekent dat je uit meerdere beelden kunt kiezen en geen genoegen hoeft te nemen met één mogelijk wazige foto. De meeste mensen gebruiken gewoon het beeld dat de camera selecteert, maar je kunt ook zelf kiezen.

Open een willekeurige Live Photo in de Foto’s-app. Tik beneden op de knop om de foto te bewerken en tik vervolgens op het Live Photo-pictogram. Onder de foto verschijnt een filmstrip met frames die de volledige opname van 1,5 seconde weergeeft.

Sleep de schuifregelaar naar links of rechts om door alle beschikbare frames te bekijken. Wanneer je het perfecte moment vindt, tik je op ‘Stel in als hoofdfoto’. Hiermee stel je het gekozen frame in als hoofdafbeelding zonder de Live Photo-beweging te verwijderen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

