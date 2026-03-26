Deze iPhone-functie kun je beter uitschakelen (voor je eigen veiligheid)

Veel instellingen op je iPhone staan standaard aan, maar dat is niet altijd een goed idee. Deze iPhone-functie moet je uitschakelen voor je veiligheid!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Locatie delen op iPhone

Installeer jij regelmatig nieuwe applicaties op je iPhone? In dat geval moet je goed opletten, want veel apps vragen vrijwel direct toegang tot je locatie. Locatievoorzieningen staan bij nieuwe applicaties standaard uitgeschakeld, om deze aan te zetten moet je eerst toestemming geven. Dit is vaak één van de eerste meldingen die applicaties geven, terwijl ze helemaal geen toegang tot je locatie nodig hebben.

Het is daarom verstandig om eens in de zoveel tijd te controleren welke apps toegang hebben tot de locatie van je iPhone. De locatievoorzieningen zijn erg belangrijk, want zo weten applicaties precies welke plekken je regelmatig bezoekt. Op die manier verzamelen apps data over je thuisadres, je werkplek en andere belangrijke locaties. Wil je dat voorkomen? Zorg er dan voor dat je de volgende iPhone-functie uitschakelt.

Tekst gaat verder onder de video.

Schakel locatievoorzieningen uit

In de Instellingen-app van je iPhone zie je een duidelijk overzicht met alle applicaties die toegang hebben tot de locatievoorzieningen. Deze apps verzamelen gegevens over je locatie en bewaren deze data langere tijd. Zorg er daarom voor dat de locatievoorzieningen alleen zijn ingeschakeld bij applicaties die je vertrouwt. Is dat niet het geval? Schakel de toegang tot je locatievoorzieningen dan uit. Je doet dat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’; Kies een app met toegang tot je locatievoorzieningen; Selecteer tot slot ‘Nooit’ of ‘Bij gebruik van app’.

Heeft een applicatie helemaal geen toegang tot je locatie nodig om te functioneren? Schakel de iPhone-functie dan uit door ‘Nooit’ te selecteren. Zo weet je zeker dat de app geen gebruik kan maken van je locatievoorzieningen. Kies in alle andere gevallen voor ‘Bij gebruik van app’, zodat de applicatie alleen toegang heeft tot je locatie als je de software daadwerkelijk gebruikt. Wees hier wel voorzichtig bij, schakel alleen de locatievoorzieningen in bij applicaties die je bekend voorkomen en veilig zijn.

Meer iPhone-tips

Het is zelden nodig om applicaties altijd toegang te geven tot de locatie van je iPhone. Kies daarom eerder voor ‘Bij gebruik van app’ om te voorkomen dat apps onnodig altijd je locatie volgen. Met het uitschakelen van deze iPhone-functie zorg je ervoor dat je locatie beter afgeschermd is van applicaties. Dat is niet het enige voordeel, want dit verkleint ook de kans dat jouw locatiegegevens betrokken raken bij een datalek.

Applicaties bewaren veel gegevens van gebruikers, waaronder gegevens over je precieze locatie. Als deze apps te maken hebben met een datalek, is de kans groot dat deze locatiegegevens op straat komen te liggen. Het uitschakelen van deze iPhone-functie is daarom belangrijk voor je eigen veiligheid, zo voorkom je dat je adres in de verkeerde handen valt bij een datalek.