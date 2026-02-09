Deze iPhone-functie moet je uitschakelen (voor een véél langere accuduur)

Haalt je iPhone het einde van de dag niet meer? Dan kun je deze iPhone-functie beter uitschakelen voor een veel langere accuduur!

iPhone-functie uitschakelen

Gaat de accu van jouw iPhone steeds sneller leeg? In dat geval zijn er genoeg instellingen die je kunt aanpassen om de accuduur van je iPhone te verlengen. Het inschakelen van de energiebesparingsmodus is een eenvoudige manier om langer met de accu van je iPhone te doen. Als je nog meer op de accu wilt besparen kun je verschillende functies uitschakelen op je iPhone. Eén daarvan is ‘Tik of veeg om te activeren’.

Met deze functie ingeschakeld activeer je het scherm van je iPhone door erop te tikken of door erover te vegen. Op deze manier zet je het scherm snel aan, maar dat heeft ook een nadeel. Als het scherm regelmatig per ongeluk wordt geactiveerd gaat de accu van je iPhone veel sneller leeg. Het display staat dan vaak onnodig aan en verbruikt veel stroom. Wil je dat voorkomen? Zo schakel je de functie uit voor een langere accuduur van je iPhone!

Tik of veeg om te activeren

‘Tik of veeg om te activeren’ staat standaard ingeschakeld op de iPhone X en nieuwer. Apple probeert het met de functie gemakkelijker te maken om het scherm van de iPhone te activeren. Je hebt geen knop nodig om het display aan te zetten, in plaats daarvan tik je simpelweg op het scherm. Helaas gebeurt dat vaak onbewust of per ongeluk, waardoor de batterij van je iPhone sneller leeg gaat. Schakel daarom deze iPhone-functie uit voor een langere accuduur:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Kies voor ‘Aanraken’; Schakel ‘Tik of veeg om te activeren’ uit.

Heb je de functie uitgeschakeld? Dan gaat je iPhone niet meer aan als je op het scherm tikt. In plaats daarvan moet je de zijknop van het toestel indrukken. Dit heeft waarschijnlijk even tijd nodig om te wennen, maar de uitgeschakelde functie zorgt wel voor een langere accuduur bij je iPhone. Het scherm gaat nu veel minder vaak aan, waardoor het energieverbruik van je iPhone een stuk lager ligt. Zo moet je de iPhone minder snel weer aan de lader leggen.

Het uitschakelen van ‘Tik of veeg om te activeren’ is een eenvoudige manier om de accuduur van je iPhone te verlengen. Zeker bij oudere iPhones is dit een slimme optie, omdat de batterijconditie van die toestellen langzaam verslechterd. Dat betekent dat de accuduur steeds korter wordt, omdat de batterij sneller leeg gaat. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbief, zodat je geen enkele tip voor je Apple-apparaat mist!