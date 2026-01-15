Met deze verborgen functie is je iPhone véél beter beschermd

Wil je jouw iPhone beter beveiligen? Schakel dan deze verborgen functie in, zodat je iPhone veel beter is beschermd!

iPhone vergrendelen

Er zijn verschillende manieren om je iPhone beter te beveiligen. Het is altijd verstandig om een langere pincode of alfanumeriek wachtwoord in te stellen, zodat je wachtwoord niet eenvoudig te raden is. Verder is het belangrijk dat je iPhone na bepaalde tijd automatisch vergrendelt, om te voorkomen dat je iPhone zomaar gebruikt kan worden. Toch is er nog een handige verborgen functie, die je iPhone nog beter beschermd.

Het is mogelijk om met één tik op het scherm je iPhone te vergrendelen. Dit komt vooral van pas als je jouw iPhone gebruikt in het openbaar en het toestel snel wilt beveiligen. Zeker als je iemand in de buurt niet vertrouwt, is het handig om je iPhone met slechts één tik te vergrendelen. Zo weet je zeker dat je iPhone niet zonder beveiliging uit je handen wordt gepakt. Wij leggen je uit met welke functie je iPhone veel beter beschermd is.

Zo stel je dat in

Het vergrendelen van je iPhone gaat eenvoudig met de zijknop van het toestel, maar er is een manier die nóg sneller is. Je kunt een digitale knop toevoegen aan je iPhone, die altijd wordt weergegeven op het scherm. Apple noemt dit ‘AssistiveTouch’, een functie die snel toegang biedt tot een reeks handige functies. Eén daarvan is het vergrendelen van je iPhone via de digitale knop. Dat stel je als volgt in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Kies voor ‘Aanraken’; Tik op ‘AssistiveTouch’; Zet de schakelaar achter ‘AssistiveTouch’ aan; Ga naar ‘Enkel tikken’; Kies tot slot voor ‘Vergrendel scherm’.

Heb je AssistiveTouch ingeschakeld? Dan kun je met één tik op de digitale knop je scherm vergrendelen. Deze digitale button heeft overigens geen vaste plek op je scherm, je kunt deze verplaatsen naar een positie die op dat moment het handigst is. Zo kun je de knop bij iedere applicatie op een andere plek zetten, zodat die zo min mogelijk in de weg staat. Je iPhone is op die manier beter beschermd, want met één snelle tik kun je het scherm voortaan vergrendelen.

Meer iPhone-tips

Het inschakelen van AssistiveTouch is een eenvoudige manier om je iPhone beter te beveiligen. Als je een situatie niet vertrouwt kun je het scherm direct vergrendelen, zodat je iPhone goed beschermd blijft. Deze functie komt ook van pas als je merkt dat iemand ongevraagd meekijkt op het scherm van je iPhone. Je kunt de virtuele button dan gebruiken om het scherm uit te schakelen en informatie direct te verbergen.

Het vergrendelen van het scherm is overigens niet de enige functie die je kunt kiezen bij AssistiveTouch. Zo kun je ook een snelkoppeling instellen voor het tweemaal of langer indrukken van de digitale knop. Denk hierbij aan het openen van de Camera-app, Siri of het Bedieningspaneel. Met deze feature is je iPhone niet alleen beter beschermd, maar heb je ook meer instellingen binnen handbereik. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!