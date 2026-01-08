Zo voorkom je dat apps op je smartphone (stiekem) met je meeluisteren

Wil jij voorkomen dat apps op je smartphone stiekem met je meeluisteren? Pas deze instellingen dan zo snel mogelijk aan!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apps luisteren mee

Praat je wel eens met vrienden over een bepaald product, dat je later in de vorm van een advertentie terugziet op je iPhone? In dat geval betekent het niet direct dat apps op je smartphone hebben meegeluisterd. Reclames worden gebaseerd op eerdere zoekresultaten, waardoor de kans groot is dat je bekende producten in gepersonaliseerde advertenties terugziet. Deze vallen bovendien eerder op, omdat je bekend bent met het product of met de geadverteerde dienst.

Toch is het niet uitgesloten dat apps op je smartphone met je meeluisteren. In de meeste gevallen hebben apps daar zelfs toestemming voor gekregen toen je ze installeerde. Bij het eerste gebruik van een applicatie geef je de software toegang tot bepaalde onderdelen van je telefoon. Dat zijn bijvoorbeeld de locatievoorzieningen, maar ook de microfoon van je toestel. Wil je voorkomen dat apps meeluisteren? Schakel dan de volgende instelling uit.

Toegang tot de microfoon beheren

Bepaalde apps op je smartphone hebben toegang tot je microfoon nodig. Zo is dat bij WhatsApp een vereiste om spraakberichten op de nemen en heeft de Foto’s-app toegang nodig voor het maken van beeldmateriaal met geluid. Bij veel applicaties is het helemaal niet nodig om toegang te geven tot de microfoon, terwijl dat in sommige gevallen wel wordt gevraagd. Controleer daarom goed welke apps de microfoon kunnen gebruiken. Dat zie je als volgt op je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Kies voor ‘Microfoon’; Selecteer tot slot de applicaties die toegang krijgen tot de microfoon.

In deze lijst zie je welke apps op je iPhone op dit moment wel of juist geen toegang hebben tot de microfoon van het apparaat. Controleer goed welke applicaties de microfoon op dit moment kunnen gebruiken. Heeft een app toegang tot de microfoon, terwijl dat helemaal niet nodig is? Zet dan de schakelaar achter de naam van de app uit, op die manier voorkom je dat apps op je smartphone je kunnen afluisteren.

Meer iPhone-tips

Je hoeft overigens geen zorgen te hebben dat apps op je smartphone daadwerkelijk continu meeluisteren. De microfoon reageert vaak pas op een stemcommando als ‘Hé, Siri’ of een andere stemassistent. Heb je de stemassistent geactiveerd? Dan luistert de applicatie pas mee. Alle andere informatie die door de microfoon wordt opgevangen mag niet door bedrijven worden gebruikt, dat is in Nederland wettelijk verboden.

Gepersonaliseerde advertenties worden daarom gebaseerd op andere informatie, zoals je zoekgedrag op Google of website die je eerder hebt bezocht. Wil je er helemaal zeker van zijn dat apps op je smartphone niet meeluisteren? Het is dan aan te raden om de toegang tot de microfoon uit te schakelen bij het merendeel van de applicaties. Bekijk hier meer handige tips, zodat je nog meer uit je iPhone haalt: