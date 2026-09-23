iOS 27 brengt 3 verborgen functies naar je Foto’s-app (en die zijn heel handig)

De Foto’s-app krijgt in iOS 27 veel meer handige functies dan je misschien zou denken – we zetten de drie belangrijkste voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27 brengt 3 verborgen functies naar je Foto’s-app

Het nieuwe iOS 27 brengt allerlei nieuwe functies naar je iPhone en zo ook naar de Foto’s-app. Hier zijn drie verborgen functies die je direct kunt gebruiken.

Eigen foto’s terugvinden

Apple heeft in iOS 27 een functie toegevoegd waar veel gebruikers lang op wachten: ‘Vastgelegd door mij’. Deze verzameling toont alleen foto’s en video’s die je zelf met de Camera-app hebt gemaakt. Afbeeldingen die je hebt opgeslagen, screenshots en andere media blijven buiten beeld. De functie lijkt daarmee op de klassieke Filmrol, maar is specifiek voor de foto’s die je zelf hebt gemaakt.

Geef foto’s een beoordeling

Een andere handige toevoeging is de mogelijkheid om foto’s sterren te geven. In iOS 27 kun je een afbeelding een beoordeling van één tot vijf sterren geven. Vervolgens kun je je bibliotheek filteren op die beoordelingen. Zo kun je bijvoorbeeld snel je favoriete foto’s met vier of vijf sterren terugvinden, zonder dat je ze allemaal als favoriet markeert. Je moet de functie eerst inschakelen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik beneden op ‘Apps’; Zoek ‘Foto’s’ en tik erop; Tik beneden op ‘Weergaveopties’; Schakel ‘Toon beoordelingsregelaars’ in.

Nieuwe fotobewerking

Tot slot zijn ook de bewerkings-tools zijn uitgebreid. Apple voegt met Apple Intelligence drie handige functies toe: ‘Breid uit’, ‘Herkader’ en een verbeterde versie van ‘Ruim op’ . Met ‘Herkader’ kun je de compositie van een foto achteraf aanpassen, terwijl ‘Breid uit’ de randen van een afbeelding kan uitbreiden. Handig als je bijvoorbeeld bij het rechtzetten van een horizon net wat extra ruimte nodig hebt. ‘Ruim op’ is bovendien beter geworden in het verwijderen van storende objecten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De functies vallen misschien minder op dan de grote veranderingen in iOS 27, maar maken de Foto’s-app wel een stuk praktischer. Vooral ‘Vastgelegd door mij’ en de sterrenbeoordelingen kunnen helpen om een grote fotobibliotheek overzichtelijk te houden. En dankzij de nieuwe bewerkingstools hoef je voor aanpassingen minder snel naar een andere app.

Meer tips?

Vond je dit leuke tips en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!