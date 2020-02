Ben je single en klaar om je te begeven in de wondere wereld van online dating? Dat begint met een goed profiel. Hier zijn wat tips voor de beste foto’s voor je profiel in dating-apps.

Tips om de beste foto’s voor je datingprofiel te kiezen

Het is belangrijk om aandacht aan je profiel te besteden, want hiermee ga je de eerste indruk maken op je (hopelijke) toekomstige match. Het eerste waar iemand naar kijkt, zijn natuurlijk je foto’s. Het is slim om in ieder geval meer dan één foto op je profiel te zetten. Maar hoe kies je de beste foto’s voor je dating-profiel uit? Wij geven een paar tips.

1. Gebruik zo min mogelijk onnatuurlijke filters

Als we iets hebben geleerd van The Circle, is het dat je niet een te gefilterde foto moet gebruiken. Mensen vinden je dan al snel te nep overkomen. Daarnaast zul je, als het de goede kant op gaat, toch je echte, ongefilterde gezicht moeten laten zien.

Probeer daarom een zo realistisch mogelijk beeld van jezelf te schetsen, met een foto waar je echt op staat zoals je in werkelijkheid bent. Dus niet te veel make-up en niet te veel onnatuurlijke filters. Probeer ook de zonnebril te vermijden, want ogen zeggen veel over iemand. Dat is misschien spannend, maar als je open overkomt ben je ook toegankelijker voor je toekomstige match.

2. Vraag advies aan je vrienden

Een goede tactiek voor het kiezen van de beste foto’s is aan je vrienden vragen wat ze de leukste foto van jou vinden. Zij hebben namelijk vaak een beter beeld van hoe jij er in het dagelijks leven uitziet dan jijzelf, waardoor ze ook goed kunnen kiezen op welke foto’s jij het meest eruitziet als jezelf.

Mochten er nog goede fotografen in je vriendenkring zitten, vraag ze dan eens om een leuke foto van je te maken. Scherpe foto’s voor je datingprofiel doen het goed. Laat bijvoorbeeld veel foto’s van je nemen als je een leuke activiteit aan het doen bent. Je vrienden kennen jou goed, en kunnen dan waarschijnlijk ook goed je natuurlijke schoonheid vangen!

3. Lach, maar niet in de camera

Je komt een stuk toegankelijker en gezelliger over als je lacht op de foto. Als je te serieus overkomt kan je er te gesloten uit zien. Zeg nou zelf: als je iemand tegenkomt, zou je dan eerder iets durven zeggen als deze persoon lacht, of heel serieus kijkt? Het is natuurlijk ook overdreven om op iedere foto een hele brede lach te laten zien, dus het beste is om een beetje van allebei te doen.

Het is daarbij ook leuk om niet altijd recht in de camera te kijken. Als je op iedere foto in de camera lacht, dan komt dat erg geforceerd of geposeerd over. Als je in een aantal foto’s wegkijkt, zie je er spontaner uit en zien mensen je ook nog eens van een andere hoek.

4. Geen badkamer-selfies

Iedereen kent ze wel: de badkamer-selfies. Iemand houdt compleet uitgedost, of zonder shirt, al dan niet voor de spiegel een smartphone in de lucht. Probeer hiervan weg te blijven. Badkamer-selfies doen het over het algemeen niet goed.

Sowieso is het aan te raden om niet te veel selfies op je profiel te plaatsen. Plaats liever een foto waarbij je zelf iets sportiefs aan het doen bent, buiten bent, of waarbij je niet direct in de camera kijkt. Dat maakt je profiel opvallender.

5. Foto’s met anderen, maar niet te veel

Deze is lastig, want je moet een gulden middenweg zien te vinden: plaats niet alleen maar foto’s met anderen, maar ook niet alleen maar foto’s waar je alleen opstaat. Je wil niet dat het heel lastig wordt voor de ander om te zien van welke persoon op de foto het profiel is. Maar je wil wel laten zien dat je een social leven hebt.

Daarbij is het verstandig om geen foto’s van jou met één ander persoon naast je op je profiel te zetten. Ook al is het je broer, zus of goede vriendin: de ander kan ten onrechte aannemen dat dit je (ex-)partner is en daarom afhaken.

Probeer om deze zelfde reden ook foto’s met baby’s van andere mensen te vermijden: mensen kunnen dan aannemen dat het jouw kind is en om die reden naar links swipen als ze daar niet op zitten te wachten. Het beste is dus om één of twee foto’s van jou met een groepje vrienden op je profiel te zetten.

Zorg voor variatie

Hoe dan ook, het gaat er voor elk dating-profiel om dat je een goede balans en variatie heb in je foto’s. Het is dus goed om een groepsfoto te plaatsen, maar niet te veel. En lach op de meeste foto’s, maar je hoeft niet per se op iedere foto te lachen. Daarnaast is het prima om een paar selfies op je profiel te zetten, maar zorg er wel voor dat het niet alleen maar selfies zijn. Het gaat dus vooral om het vinden van de juiste balans.

