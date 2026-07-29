Zo plaats je de nieuwe Saldo-widget van Rabobank op je beginscherm

Even snel je banksaldo controleren? Met de nieuwe Saldo-widget van Rabobank zie je het bedrag direct op het beginscherm van je iPhone.

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Zo gebruik je de nieuwe Saldo-widget van Rabobank

Het was je misschien wel al opgevallen dat de Rabobank-app is vernieuwd. Zo staat er ineens een blauw icoontje op je iPhone en ziet de app er ook wat anders uit. Wat je mogelijk nog niet wist, is dat Rabobank tegelijkertijd ook een nieuwe widget heeft toegevoegd. Dat is een Saldo-widget met de naam ‘Saldo Checker’, die het actuele saldo van één rekening laat zien. Handig wanneer je regelmatig wilt controleren hoeveel geld er nog op je betaalrekening staat.

Voordat je de widget kunt toevoegen, moet je controleren of de Rabobank-app is bijgewerkt naar de nieuwe versie. Open hiervoor de App Store en tik rechtsboven op je profielfoto. Scrol naar beneden en kijk of er een update voor Rabobank beschikbaar is. Tik in dat geval op ‘Werk bij’. Open de Rabobank-app daarna minimaal één keer. Zo weet je zeker dat iOS de nieuwe widget herkent en deze in het widgetoverzicht verschijnt.

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Zo voeg je de Saldo-widget toe

Volg de onderstaande stappen om de widget op het beginscherm van je iPhone te plaatsen:

Druk lang op een lege plek op het beginscherm; Tik linksboven op ‘Wijzig’; Tik op ‘Voeg widget toe’ en zoek naar ‘Rabobank’; Selecteer de ‘Saldo Checker’ en tik op ‘Voeg widget toe’; Sleep de widget naar de gewenste plek en tik op ‘Gereed’.

Mogelijk moet je daarna nog aangeven van welke rekening je het saldo wilt bekijken. Op dit moment toont de widget ‘slechts’ het saldo van één rekening.

Let wel op!

Houd er wel rekening mee dat het bedrag zichtbaar op je beginscherm staat. Iedereen die op je ontgrendelde iPhone meekijkt, kan je saldo daardoor mogelijk zien. Vind je dat geen prettig idee? Zet de widget dan op een tweede beginschermpagina, of gebruik hem helemaal niet.

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