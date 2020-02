Met deze 5 tips herken je nepprofielen op dating-apps

Op dating-apps zit niet achter elk profiel een echt persoon. Sommigen maken nepprofielen om kwetsbare mensen in de val te lokken. Met deze tips trap jij daar niet in.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nepprofielen dating-apps herkennen

Dating-app worden overspoeld door nepprofielen. Deze catfishes doen net alsof ze iemand anders zijn om misbruik te maken van kwetsbare mensen. Soms als grap, maar ook vaak om geld te verdienen. Bijvoorbeeld door je financiële hulp te vragen of je iets te verkopen. Dat is niet alleen zonde van je geld, maar vooral ook zonde van je tijd. Met deze tips trap jij er niet in.

1. Weinig foto’s en informatie

De eerste alarmbellen moeten afgaan als een profiel weinig informatie bevat. Specifiek als er maar één of een paar foto’s worden gebruikt en er verder weinig is ingevuld. De kans is namelijk groot dat iemand een foto van het internet heeft geplukt en verder weinig moeite heeft gedaan om een geloofwaardig profiel te maken.

Mensen die echt op zoek zijn naar contact doen meestal wat meer hun best. Die laten bijvoorbeeld ook een foto zien waar hun hele lichaam op staat en hebben er vaak een maffe foto tussen staan.

2. Te perfect

Bij een perfect profiel is de kans groot dat het te mooi is om waar te zijn. Met de perfecte foto’s en geen grammetje negativiteit, is het waarschijnlijk een verzonnen profiel. Matchen de interesses perfect met die van jou? Ook dan moet je oppassen, want mogelijk ben jij een direct doelwit.

3. Te slordig

Aan de andere kant kan een profiel ook juist een hoop fouten bevatten. Met name veel spelfouten zijn een slecht teken. Iemand die voor de juiste redenen op een dating-app zit, doet waarschijnlijk hun best om een goed profiel neer te zetten. Catfishes zijn wat minder zorgvuldig.

4. Chats worden niet persoonlijk

Heb je een match met iemand en wordt het tijd om te chatten, dan zijn er tevens manieren waardoor je makkelijk catfishes kunt spotten. Een duidelijk teken voor een nep profiel, is dat het gesprek niet persoonlijk wordt. De berichtjes zijn vriendelijk, maar algemeen. Waarschijnlijk zit er dan iemand achter het profiel die met een hoop verschillende mensen praat om een zo breed mogelijk net uit te gooien.

Ook als er dingen niet kloppen in de chat, is er iets vreemd gaande. Zegt de match plots dat die een kat in plaats van een hond heeft, terwijl het eerder andersom was? Of verandert een ander feitje plots? Dan is het waarschijnlijk een leugen geweest. Leugens zijn lastig vol te houden.

5. Wil niet afspreken

Het doel van een dating-app is om uiteindelijk in het echt af te spreken, en vanaf daar zie je verder. Zodra iemand constant de vraag ontwijkt of je wil afspreken, of altijd een excuus heeft waarom het niet lukt, dan kun je er maar beter mee stoppen. De kans is namelijk groot dat de persoon achter de foto’s helemaal niet bestaat.

Het is tevens een goed idee om eerst een keer te videobellen voordat je fysiek met elkaar afspreekt. Dan weet je zeker dat je de juiste persoon voor ogen hebt.

Lees ook: Het wordt tijd dat dating-apps verantwoordelijkheid nemen

Vergeet niet te rapporteren!

Weet je zeker dat iemand nep is? Vergeet dan niet die persoon te rapporteren bij de app die je gebruikt. Zo zorg jij ervoor dat niemand anders in deze val loopt.

Meer dating-tips

iPhoned helpt je op weg met nog meer tips. Zo vertellen we je hoe je de beste foto’s voor je profiel selecteert en hoe je het beste een gesprek begint. Ook is het slim om naast Tinder ook andere dating-apps te proberen. Dit zijn zes redenen om een andere dating-app dan Tinder te gebruiken. Succes!